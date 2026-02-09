新竹空軍基地旁命案 6旬男「趴臥水溝」離奇身亡

新竹市北區中正路空軍基地旁一處排水溝，今（9）天中午驚傳一起死亡案件，消防獲報到場後發現，有一名年約60歲的男子面部朝下，趴臥在高度約2公尺、水深僅10公分的大型排水溝內，不過該名男子已明顯死亡，沒有呼吸心跳，警消隨即協助將人拉出。

經警方初步檢視，死者身上並沒有明顯外傷，目前排除有外力介入或打鬥情形，不過實際死因仍需警方展開進一步調查，並報請檢察官相驗釐清。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

財神爺狂敲門！新竹彩券行爆紅 民眾上門試手氣

新竹市長最新民調曝 高虹安50%支持度輾壓林志潔

竹北AI智慧公園暗藏危機？小朋友遭追撞「臉部受傷」 縣府到場勘查