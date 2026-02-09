新竹空軍基地旁驚見浮屍！60歲男趴臥大水溝慘死

新竹男趴臥姿陳屍水深10公分溝渠中。（圖／警方提供）





新竹市消防局今（9）日上午11時27分許接獲民眾通報，指稱位於北區中正路、空軍基地旁的一處大水溝內，發現有人趴臥其中動也不動。警消獲報後迅速趕抵現場，立即架設裝備協助將患者脫困移出，惟經救護人員檢視後，該名患者已呈明顯死亡狀態，未送醫搶救。

警方初步調查指出，死者為一名年約60歲的男性。被發現時，死者呈現面部朝下的姿勢，趴臥在高度落差約2公尺、水深僅約10公分的溝渠底部。目前死者的確切身分及詳細死亡原因，仍有待警方進一步調查與相驗釐清。

