新竹竹北國中補習班，全國線上課程推薦

【商家指南推廣專題】

圖片由米奇數理教室提供

許多家長都會深思，如何幫助孩子掌握最有效的讀書方式以快速提升學科成績。位於新竹縣竹北市的「米奇數理教室」，以國中全科線上課程平台，加上活潑有趣的上課方式，成功激起學生的學習熱忱，陪伴他們勇敢戰勝升學考試。因而成為竹北家長及學生們心目中學科補習班的推薦品牌。

新竹竹北國中補習班，全國線上課程「米奇數理教室」的創辦人米奇老師，出生於桃園大溪的鄉下地區。在求學期間深刻感受到後天學習環境落差大、資源分配不足等問題，自小便萌生貢獻自己的心力，以縮短城鄉教育差距的心願。

廣告 廣告

米奇老師自國立高雄大學電機研究所畢業後，第一份工作就在知名上市IC設計公司聯詠科技任職工程師。儘管成為大家眼中的「電子新貴」，但深藏在他心中「想幫助他人」、「想從事有成就感的工作」的願望仍不斷浮出。因此，在科技業打滾數年後，他選擇離開旁人眼中的高薪產業，轉而投入心力到教育界，希望透過自身的專業與人生故事，陪伴每位遇到迷惘的孩子，並於2019年創立「米奇數理教室」。品牌名稱取自自己的英文名字，象徵投入教育的承諾，更希望孩子們能在這裡放心學習、甚至能以「亦師亦友」的身分，用自身的人生經驗，指引同學們在未來人生道路上的方向。

米奇老師觀察到，在全國性的升學考試中，居住於台北、新竹等資源豐沛城市的學生，成績以及學科能力表現明顯較其他縣市的同學突出，而這很明顯是「城鄉差距」所造成的結果。

為了降低因為城鄉差距造成的學習落差，新竹竹北國中補習班，全國線上課程「米奇數理教室」特別架設專屬的線上課程平台，提供國文、英文、數學、生物、理化、社會等全科線上課程。讓全國各地有心學習的孩子們，都有機會得到和竹科、竹北地區一樣的學習資源！

無時間、地域限制，學生僅需在家操作電腦，即可快速獲得完整教學內容。若無法跟進當日的直播課，學生也能在之後透過系統補課，避免錯過重要的單元。這樣貼心的服務，在竹北的學生和家長們之間備受好評。

不同於其他單調、乏味的線上課程，「米奇數理教室」的教師團隊具多年教學經驗，熟悉升學考試的命題方向，能引導學生迅速抓住考試重點；更結合活潑有趣的授課方式，愉快的上課氛圍能降低枯燥的學習過程。教室採用4K高畫質攝影機直播，搭配高品質藍芽麥克風，營造如現場般的視覺與聽覺體驗，並透過FB社團讓學生隨時提問，確保學生在家學習不會孤立無援。

「米奇數理教室」的教學成果也反映在學生的進步上。例如：盧亦恩同學以會考滿級分5A10+的優異成績，錄取第一志願新竹科學園區實驗高中數理資優班；李爟峸同學多次數學與理化科段考滿分，國二時更在校內數理競賽中脫穎而出；而其他同學們也有非常優異的段考表現(詳見臉書粉絲團)...等等。

若您也想提升孩子的升學考試成績，新竹竹北國中補習班，全國線上課程「米奇數理教室」絕對是最值得您信任的選擇。目前針對線上課程，推出單科最低每月僅1625元的優惠！現在就點選以下連結，了解更多相關資訊。

更多新竹竹北國中補習班，全國線上課程品牌資訊請洽以下連結～

品牌：米奇數理教室

電話：03-6682912

地址：新竹縣竹北市嘉豐一街142號3樓之2(念德文理補習班)

時間：週一～週五，16:00-21:00

FB粉絲團：https://rink.cc/10pis

LINE：https://rink.cc/sll6v

YouTube：https://rink.cc/ny0c1

以上訊息由米奇數理教室提供