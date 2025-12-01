新竹竹東警車台68線遭追撞 2警受傷送醫

高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結

