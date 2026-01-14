新竹第二大夜市掰了！ 樹林頭夜市1月底熄燈…網大嘆「新竹最好逛」

新竹樹林頭觀光夜市將熄燈。翻攝樹林頭夜市臉書



新竹人少了一處逛夜市地點！新竹市樹林頭夜市，近來有攤商接獲通知，夜市僅營業至1月底。新竹市政府也證實了，該夜市用地原屬國防部，已接獲該土地另有規畫，停車場及夜市將今年2月起停止營業，市府會另尋找適合設置。消息一出，網友紛紛大嘆「新竹最好逛的夜市要沒了」。

新竹市政府交通處指出，該夜市用地原屬國防部，位於東大路與鐵道路口，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用。去年10月，國防部正式來文通知市府該土地另有處分規畫，要求依期停止使用並返還土地；經協調後，相關使用關係將延至今年1月31日正式終止。

廣告 廣告

市府產發處表示，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業，樹林頭停車場及夜市將自今年2月起停止營業。並已請委外經營廠商配合完成場地點交與安全維護作業，以確保周邊道路通行順暢及公共安全。產發處指出，樹林頭夜市最後一個營運日為1月30日，市府也積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，延續夜市經營與在地攤商發展機會。

新竹市樹林頭夜市2023年重新開幕後，人氣居高不下，熄燈消息曝光後，讓大批新竹人相當不捨，紛紛留言感嘆：「新竹最好逛的夜市要沒了」、「感謝樹林頭夜市」、「謝謝樹林頭夜市這些年的相伴」。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂