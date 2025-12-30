新竹經國大橋改善工程將發包 時代力量喊卡籲重新檢討設計

時代力量黨主席王婉諭(右)直批，經國大橋改善計畫仍存在慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻，以及自行車道缺乏實體保護等重大安全疑慮。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕串接新竹縣市重要通勤要道-經國大橋，改善工程即將發包，時代力量今早偕同新竹人本交通協會在新竹縣政府召開記者會，黨主席王婉諭直批，改善計畫仍存在慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻，以及自行車道缺乏實體保護等重大安全疑慮，呼籲暫停工程發包、重新檢討設計。

縣府工務處長戴志君回應表示，感謝各界對此案的關心，但時力的指正和網路流傳相關影片和討論中，有部分屬於舊案設計，經國大橋改善工程歷經3次公開說明會，蒐集用路人的實際使用經驗與意見，並多次召開會議審慎研議評估後，已就原設計方案進行修正，改為汽機車不分道、改採「方向分流」、分流路段調整為嘉豐五路至興隆路口、新增人行道、自行車道等人本交通設施，期盼透過整體動線優化，改善上下班尖峰時段交通壅塞情形，並提升用路安全。

戴志君指出，針對民眾所提疑義，修正方案取消往南(往新竹市)方向慢車道，避免機車匯入經國大橋時，因漸變段不足造成汽、機車交織衝突，機車維持於原主線車道行駛。取消往竹北方向匯入經國大橋主線的慢車道，以降低潛在危險衝突點。取消汽、機車道實體分隔並加寬慢車道(含人行道約4.5公尺)，確保救護車輛可順利通行。修正方案於11月25日經內政部國土管理署同意備查，為目前正式規劃方案。

時代力量新竹縣黨部竹北主任張育慈表示，縣府投入12.7億元推動經國大橋改善工程，立意良善，但現行設計明顯偏離專業與實際使用需求。縣府過度迷信車種分離，民間與專家提出諸多建議，縣府卻僅做片段修正，仍執意保留高風險慢車道。

王婉諭指出，現行方案在關鍵路口製造直行與右轉車流交織，迫使機車在短距離內急遽降速，卻缺乏足夠的漸變設計與防護措施，事故風險極高；多處彎道設計不僅降低通行效率，更增加機車過彎失控的可能性。她憂心指出，慢車道實際寬度有限，尖峰時段一旦發生事故，極可能完全阻斷，導致救援車輛無法即時進出，出現「看得到卻救不到」的情況。

王婉諭強調，現行設計讓自行車與機車混流、毫無實體隔離，跨縣市銜接配套也尚未完成，在安全疑慮未釐清前就急著發包動工，無異於將預算用在錯誤方向。

新竹人本交通協會理事長楊佳晉表示，肯定縣府在修正方案中納入人行空間評估，但整體規劃仍存在斷點與風險，人行動線未完整串連，匝道與共構路段銜接不明，恐增加事故機率。他呼籲縣市政府共同規劃跨橋路網與周邊道路銜接，以長遠視角打造安全、連續且可實際使用的交通設施，回應日益增加的通勤需求。

時代力量今早偕同新竹人本交通協會在新竹縣政府召開記者會 ，呼籲暫停經國大橋改善工程發包、重新檢討設計。(記者廖雪茹攝)

時代力量黨主席王婉諭(右)今早遞交陳情書給新竹縣政府，由縣府工務處土木科長杜明昇(左)代表收下。(記者廖雪茹攝)

