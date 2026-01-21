新竹縣中小學聯合運動大會 全縣學子齊聚競技舞台

▲一早於竹北天后宮祈福、點燃聖火。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣115年全縣中小學聯合運動大會今（21）日於新竹縣立體育場舉行開幕典禮，新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科，與議員、教育局工作人員於竹北天后宮完成祈福儀式、點燃聖火後，各校代表隊於新竹縣體育場集結進場，正式揭開為期4天的田徑賽事序幕。由於近日正逢低溫，陳見賢致詞時也提醒運動員務必注意安全及保暖，祝福選手都旗開得勝、心想事成！

▲會旗進場。

新竹縣115年全縣中小學聯合運動大會匯聚全縣高中、國中及國小約2,200多名選手與教練，將在31項競賽項目中切磋實力、挑戰自我，場內外充滿緊張而熱烈的競賽氣氛。

開幕典禮中，象徵競技精神延續的聖火由近期縣內大放異彩的年輕選手接力傳遞，包括在114年全國中等學校田徑錦標賽高男組3,000公尺障礙賽榮獲第二名的東泰高中胡捷安同學，以及國女組2,000公尺障礙賽榮獲第一名的仁愛國中彭采緁同學，展現新竹縣田徑實力的厚實基礎。

運動員宣誓則由114年屏東盃全國中小學田徑錦標賽100公尺、200公尺雙料冠軍並刷新大會紀錄的光明國小陳亭熹擔任，她近期在田徑場上表現亮眼，刷新多項紀錄，也是歷屆賽事中少數由國小學生擔任宣誓的角色，為本屆賽會立下公平競賽、全力以赴的共同承諾。

開幕表演融合在地文化特色，由二重國小、六家國小、碧潭國小及曾獲金曲獎最佳客家歌手的曾仲瑋共同演出。表演以客家創作歌曲〈挨粄歌〉為音樂主軸，結合烏克麗麗演奏、韻律體操動作，透過節奏、律動與隊形變化，讓觀眾感受到運動賽事所蘊含的青春能量。

全縣中小學聯合運動大會是縣內重要的田徑賽事，不僅提供孩子們穩定的競技舞台，更是累積經驗、培養紀律與毅力的重要過程。縣府將持續透過賽事舉辦、場館改善與訓練資源投入，讓更多孩子能在完善的環境中安心運動、勇敢挑戰。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，近日正逢低溫寒流，現場準備薑茶，歡迎選手取用，而教育局會藉由運動會，提升學生運動參與度，也有助於發掘具潛力的運動選手，縣府未來將持續結合學校、教練與社會資源，強化基層培育，讓孩子在運動中建立自信，累積成長動能。

陳見賢也代表縣府感謝體育會以及本屆承辦學校二重國小與協辦學校的通力合作，不忘提醒選手及工作人員要注意保暖，並肯定裁判、教練及工作人員在賽會期間的專業投入。隨著開幕槍聲響起，新竹縣115年全縣中小學聯合運動大會正式展開，期待選手在賽場上跑出實力、跳出高度，為縣內學校體育留下精彩紀錄。