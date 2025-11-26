新竹縣人口有望突破60萬人 竹北、竹東、湖口人口創新高

▲慶祝「人口三冠王」活動，新竹縣政府今日舉辦記者會，新竹縣長楊文科與竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰、湖口鄉長吳淑君等同台。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣竹北市、竹東鎮及湖口鄉三鄉鎮市同步突破人口新高，成為全國人口最大的鄉、鎮、市，為慶祝「人口三冠王」活動，新竹縣政府今（26）日舉辦記者會，新竹縣長楊文科與竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰、湖口鄉長吳淑君等同台，楊文科指出，按照現今的人口成長速度，新竹縣有望於明年底突破60萬人口，顯現新竹縣具有發展潛力、樂齡宜居，逐步邁向「科技首都．幸福竹縣」的願景。

楊文科在致詞時指出，人口的成長是代表城市進步的象徵，產業發展帶動就業人口遷入，各項建設及社會福利吸引民眾在此定居，人口成長數字為施政的回饋。截至11月25日為止，竹北市人口數達22萬808人、竹東鎮為9萬7914人、湖口鄉為8萬4920人，新竹縣總人口數截至10月底為59萬7159人。

楊文科表示，湖口鄉長吳淑君上任後，近年感受到湖口發展有「一飛沖天」之勢，不遺餘力推動公園、活動及各項建設，積極讓湖口鄉成為一個具有魅力的鄉鎮。竹東鎮為全台聞名的客家大鎮，楊文科也說，近年縣府與竹東鎮推動行政中心、轉運站、文化大禾埕、全民運動館等，在竹東鎮長郭遠彰帶領下，發展欣欣向榮。楊文科指出，竹北市在歷屆縣長如陳進興、范振宗、林光華、鄭永金、邱鏡淳等，對竹北市多有建設，使竹北具有各項產業如生醫園區、AI智慧園區等，此外公園多、綠地美，還有水圳作為藍帶，在竹北市長鄭朝方的領導下，更是呈現多元發展的氛圍。

楊文科表示，他期望推動新竹縣成為富而好禮、富而美、富而多元的城市，希望縣民居住在此，能感受到施政的成果，並讓這個城市繼續發光發熱。

縣府於11月推出「新竹縣人口三冠王活動」，除了記者會之外，並邀請竹北市、竹東鎮、湖口鄉特色攤位至縣府好客食堂，並設置宣導看板，回顧近年公共建設、教育文化、交通運輸與社會福利等重大政績，充分展現縣內蓬勃發展與宜居宜業的城市魅力。

楊文科表示，新竹縣長期推動「智慧城市、幸福竹縣」政策，強化交通建設、教育資源與社福體系，為人口成長打下堅實基礎。近年更積極投入三地重大建設，建設全面啟動 三地均衡發展，「竹北戶政地政聯合辦公大樓」於114年9月正式動土，竹縣戶政小美AI服務機器人也獲得應用卓越縣市智慧獎。並規劃社會住宅與綠地公園，完善城市生活機能，也推動智慧交通系統與社區營造，打造智慧宜居環境。

竹東火車站周邊推動都市更新、整合商圈與交通動線、加強藝文空間、圖書館與青少年活動中心建設，提升文化涵養並推動公共托育與長照據點全面升級，打造全齡友善社區。配合湖口工業區，積極布建交通聯外道路。擴建學校與公托資源，因應年輕家庭移入需求。新建社區公園、活動中心與長照資源中心，提升在地生活品質。

人口穩定成長是政策被認同的最佳證明，縣府近年全力推動公共建設、社福體系與智慧治理，也照顧到青創、育兒與長照等民生層面，讓更多家庭選擇在新竹縣落地生根。縣府跨局處整合推動，從都市規劃、教育文化到福利政策，形成全面性治理成果，讓「幸福竹縣」不只是口號，而是所有縣民共同打造的生活實景。

新竹縣政府民政處長陳建淳補充，透過戶政資料分析與友善移居政策，如數位戶政、簡政便民與新住民服務，進一步鞏固人口優勢，「從數字成長看見幸福」，這份榮耀屬於所有新竹縣民。