新竹縣人口突破59萬 楊文科執政七年推動交通、垃圾與產業建設

【警政時報 林照東／新竹報導】隨著科技產業持續擴張、城市規模快速放大，新竹縣人口已突破59萬人，在帶動經濟動能的同時，也使交通負荷、垃圾處理及產業發展空間等長期問題日益浮現。若未正面回應，不僅影響縣民生活品質，也將限制城市未來發展。面對現實挑戰，新竹縣選擇迎難而上，為城市長遠發展奠定必要基礎。

新竹縣長楊文科與產官學代表合影，展現新竹縣推動科技產業與公共建設的合作成果。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科上任七年來，秉持「事在人為，成就未來」的施政理念，將過去被視為棘手、甚至長期停滯的重大建設逐一盤整、重新啟動，累積具體成果，逐步回應城市成長帶來的結構性問題。

台一線替代道路工程相關設施與周邊環境，縣府推動近三十年未解的交通建設正式進入實作階段。（圖／新竹縣政府提供）

交通突破瓶頸 結束近三十年等待

台一線替代道路新闢工程最早於民國86年提出，因土地與經費限制長期停滯。隨著人口增加、車流量持續攀升，台一線交通負荷日益沉重。楊文科縣長於107年上任後，即將台一線替代道路列為新竹縣十大交通建設的首要任務，重新盤整路線規劃與分期推動策略，整合中央與地方資源，逐步完成用地作業，並於113年11月正式動工。

工程完工後，將有效分散台一線車流，用路人可直接銜接台68快速道路，減少行經市區造成的壅塞，改善長期交通服務水準不佳的問題。

新竹縣垃圾熱處理設施空拍畫面，縣府規劃透過自有處理量能，逐步改善長期垃圾去化與環境負擔問題。（圖／新竹縣政府提供）

正面迎戰垃圾問題 還給縣民乾淨環境

在垃圾處理方面，新竹縣長期未設置自有焚化設施，仰賴外縣市代燒並非長久之計。為徹底解決問題，楊文科縣長拍板興建新竹縣垃圾熱處理設施，並於110年7月動土。推動過程中歷經地方疑慮、政策溝通及疫情衝擊等挑戰，縣府團隊持續協調與說明，逐一化解阻力，並於113年底完成點火試燒。

該設施每日可處理約500噸廢棄物，並同步透過跨縣市代燒機制，加速去化縣內暫置垃圾，逐步改善新豐掩埋場長期以來的空氣與環境污染問題，並規劃以5年時間完成暫置垃圾清運，為縣民打造更乾淨、安心的生活環境。

超前部署 佈局下一世代產業競爭力

產業發展決定城市的高度與競爭力。楊文科縣長以「五支箭」產業政策為核心，積極推動AI智慧園區，作為新竹縣產業升級的重要引擎。縣府展現行政效率，設置單一窗口協助廠商行政諮詢，大幅縮短簽約與建廠時程。

目前，智邦科技、普生及緯創資通已陸續營運，義隆電子亦預計於115年完工，未來可望創造數千個就業機會及上千億元產值。園區內「AI產業願景館」亦即將動工，打造智慧產業與新創基地，進一步鞏固新竹縣在全球科技版圖中的關鍵地位。

關鍵建設到位 奠基未來30年

新竹縣以長遠視角推動多項關鍵建設，補齊過去公共基礎不足，讓城市成長更具秩序與延續性。楊文科縣長表示，施政核心不在於避開爭議，而是在困難時刻勇於承擔、設法突破，做出對城市長期發展最有利的選擇。

這些重要里程碑，不僅是新竹縣未來30年發展的關鍵基石，也與每一位縣民的日常生活緊密相連。縣府團隊將持續穩健前行，完成更多關鍵挑戰，為新竹縣打造可長可久、穩定成長的未來。

