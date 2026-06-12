新竹縣優化校園環境 今年砸1.1億助攻72校改善

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〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對校園環境品質提升，新竹縣政府今年共核定補助54校、總經費7700萬餘元，推動老舊校舍整建及校園環境改善工程；同時，教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費，今年挹注18所學校、共計3398萬餘元，藉由中央與地方攜手合作，共同提升校園設施品質，讓更多學子享有公平且優質的教育資源。

縣長楊文科表示，縣府秉持「投資教育就是投資未來」的理念，教育預算自2019年上任時的97億元逐年攀升，今年度地方教育發展基金預算為201億元，創下歷年新高，讓每個學子「就近入學、優質教育、均衡發展」，培育竹縣優秀人才！

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教育局長蔡淑貞表示，教育局每年均透過實地勘查與需求盤點，深入了解各校設施現況，針對影響校園安全及教學品質的問題優先投入改善經費。今年核定補助重點涵蓋校園地坪整修、屋頂防水工程、邊坡擋土設施改善、電力改善、建築物油漆粉刷、設備優化，及校園廁所化糞池改善等多項工程，全面提升校園設施品質，提升整體安全性。

例如精華國中校舍屋頂因長年日曬雨淋，防水層出現老化龜裂及破損情形，導致滲漏水問題日益嚴重，造成室內天花板油漆剝落、牆面受潮及地面積水等現象，影響教學環境品質。松林國小校舍建置多年，因校內濕氣重、溫差大，造成教學區地磚隆起甚至破裂，高低起伏的地面，不僅影響師生通行，更增加校園安全風險。

蔡淑貞也指出，縣府除自籌經費辦理校園整建工程外，也積極向中央爭取各項教育建設資源，透過教育部補助偏遠地區及非山非市學校教育經費計畫，今年成功爭取中央補助18所學校，共計3398萬餘元經費挹注。

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