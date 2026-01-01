新竹縣元旦升旗 泰雅之聲獻唱 楊文科揭牌3單位

新竹縣長楊文科元旦致詞。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府1日於府前廣場舉行115年元旦升旗典禮，縣長楊文科率領縣府團隊，與數千名民眾共同迎接新春。典禮中同步舉辦「聯合服務中心」、「數位發展處」及「高齡長照處」揭牌儀式，象徵縣府行政革新邁入新里程，致力打造「科技首都．幸福竹縣」。

楊文科致詞表示，今年是他上任第8年，感謝鄉親長期支持。為因應新竹縣人口成長及現代化需求，今日揭牌的3大單位將透過AI智慧技術提升公務效率，並提供一站式便利服務，全面照護全齡縣民。

新竹縣元旦升旗典禮後，縣府同步揭牌「聯合服務中心」、「數位發展處」及「高齡長照處」3個新成立的單位。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

楊文科指出，新竹縣平均年齡41.8歲，是充滿活力的年輕縣市，隨著「5支箭」產業佈局與十大交通建設有成，全縣人口預計今年底突破60萬大關。目前竹北市、湖口鄉、竹東鎮已分別成為全台最大市、鄉、鎮，贏得「三冠王」美譽。未來縣府將持續推動教育建設、啟動5大高中職計畫，並推進總圖書館與美術館建設，打造富而好禮的宜居環境。

典禮現場由泰雅之聲合唱團領唱國歌，並邀請忠信學校槍隊等團體精彩演出，現場「早安市集」更吸引大量人潮，展現新竹縣新年的繁榮氣象。

