新竹縣六家高中「竹韻樓」啟用 教室數多2倍

新竹縣立六家高中新啟用的竹韻樓。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立六家高中南棟校舍「竹韻樓」改建工程今天啟用典禮，縣長楊文科、教育部國教署組長葉信村、縣府教育局長楊郡慈、以及校長江月媚等共同剪綵揭牌，使六家高中的教學環境有了新氣象。

楊文科說，竹韻樓從原本2層樓12間，改建成4樓36間教室，造價2億7000多萬，其中1億4540多萬由中央補助。將是未來六家高中很重要的教學大樓，所以六家高中明年、116學年度的高一新生班級數將達17班，而為因應新竹縣人口持續增長，縣府2、3年前就協調地主，花了1億3000多萬買地擴校，未來也會持續給予擴校的協助。

廣告

縣府教育局長楊郡慈說，竹韻樓外觀融入稻穗的意象設計，呼應新竹縣犁頭山跟學校「竹韻六家」的教育精神。

校長江月媚說，他們預計寒假前完成搬遷，1樓將設置社區多功能圖書館，2樓打造智慧型辦公室，3、4樓是普通教室與專科教室，將設有雙語國際實驗班和生醫科學實驗班。整體為六家高中未來的改制而做準備，目前高中部學生約900多人，預計116年後，學生數將成長到1600人，未來發展將以雙語和科技為主軸。

新竹縣六家高中竹韻樓的側面外觀融入「稻穗」意象設計，呼應新竹「犁頭山」與學校「竹韻六家」的教育精神。(記者黃美珠攝)

新竹縣立六家高中新改建落成的竹韻樓今天揭牌啟用。(記者黃美珠攝)

