新竹縣初選黑函滿天飛！陳見賢公開良民證自清「我不是黑道」 自曝曾因一清專案被關3年

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國民黨新竹縣長黨內初選由副縣長陳見賢及立委徐欣瑩競爭，雙方陣營頻頻擦出火花，陳見賢過去的背景也引發地方議論。陳見賢今（22）日在資深媒體人王淺秋廣播節目專訪中，展示良民證與當年一清專案法院裁定書自清，呼籲對手回歸政策辯論，他也預告將提出更多政策；至於地方有許多黑函捕風捉影，陳見賢也表示已委請律師蒐證。陳見賢強調，有心人想抹黑造謠，但他並不是黑道，更不是流氓。

陳見賢今（22）日在資深媒體人王淺秋廣播節目專訪中，展示良民證與當年一清專案法院裁定書自清。（圖／翻攝畫面）

陳見賢指出，他在1985年、24歲那年，只是在麵店吃麵就被帶走，在那個時代的陰影下，因為「一清專案」，陳見賢未經審判，就被以「叛亂罪」之名送往管訓。陳見賢形容，那個罪名比山還要沉重，更是他人生中最寒冷、也最漫長的三年。最終，無具體事證，不起訴釋放。

陳見賢坦言，在消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月；而他在黑牢裡，身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。陳見賢強調，這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠。

陳見賢直言，如果說一個24歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的「太抬舉我」，也太低估了那個時代的荒謬；而他在回歸社會後，我結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，我更明白「平安」兩字的重量。

陳見賢強調，他願投身公共事務，是因為親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親守護住每一份得來不易的光亮；陳見賢也說，他也許個性海派，但對家鄉的初心從未改變。「中央該給我們的建設，我會去爭；孩子該有的教育，我會去拚；長輩需要的長照，以及每天在走的交通，我會一條一條替大家爭取。」

