新竹縣副縣長陳見賢緬懷林志華前湖口鄉長 一生奉獻地方公共事務

新竹縣副縣長陳見賢追思前湖口鄉長林志華，緬懷一生投入公共事務，表達不捨與敬意。

已故前湖口鄉長林志華辭世後，各界持續追思其為地方付出的身影。新竹縣副縣長陳見賢昨日受邀出席合爐儀式追思，並以親友與長年工作夥伴的身分，緬懷林志華一生投入公共事務、深耕湖口與新竹縣發展的點滴，表達不捨與敬意。

陳見賢透過臉書表示，與林志華相識十餘年，兩人不僅是政治夥伴，更是在地方治理路上並肩前行的戰友。回顧過往，雙方分別擔任議長與黨團書記長期間，曾共同組成「台大竹北設校案」推動小組。面對設校三期進度一再延宕，林志華主動提醒不能再拖延，促成召開籌設小組會議，展現其對公共利益的堅持與責任感。

「他心裡始終放著的是新竹縣的長遠發展，還有孩子的教育。」陳見賢回憶，當年無論是在議會或政策討論現場，林志華總是站在第一線，反覆討論、仔細把關，許多畫面至今仍歷歷在目。

在縣政推動過程中，雙方也曾共同迎接台灣燈會於新竹縣舉辦，並與縣府團隊整合動漫、科技與人文元素，串聯內灣線鐵路，讓更多人看見新竹縣山、海、湖交織的多元風貌。陳見賢形容，林志華點子特別多，對地方行銷與城市想像總是走在前面，為新竹縣留下許多具前瞻性的嘗試。

從議會轉入行政體系後，林志華出任湖口鄉長，始終秉持「做什麼像什麼」的務實態度。兩屆任內，完成「20個村、村村都有集會所」的承諾，這並非口號，而是一項一項落實到位的具體成果，也成為地方居民最直接的共同記憶。

談及湖口未來發展，陳見賢指出，林志華經常主動討論鄉立圖書館、交流道拓寬等建設議題，甚至連地方生活機能的細節都放在心上。他曾說，只要能讓孩子多一點笑容、多一點快樂，就值得付出所有努力。

陳見賢表示，林志華雖已離開，但其精神並未遠去，「只是換了一種方式，在更遠的地方繼續看顧這片土地。」他也承諾，當年與林志華及夥伴們共同許下的願景，將持續以一步一腳印的方式完成。

「湖口不會忘記他，新竹縣也不會忘記。」陳見賢強調，林志華將一生最青春的歲月奉獻給地方公共事務，這份對家鄉的熱愛與責任感，將持續在新竹縣被記得、被傳承。