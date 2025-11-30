新竹縣原鄉高山茶評鑑登場 涂旭帆奪特等獎

竹縣原鄉冬季高山烏龍茶（雲裳烏龍）評鑑，由茶葉新手涂旭帆（中）拿下特等獎，他說歸功於茶農朋友及前輩的不吝嗇分享。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣農會帶領尖石鄉公所、五峰鄉公所等原鄉地區之茶農，日前於新竹縣農會三樓活動中心舉辦第七屆「一一四年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶優良茶評鑑」，特等獎由新竹縣永續農業生產合作社理事主席涂旭帆拿下。

涂旭帆表示，個人因為對喝茶有興趣，民國一０七年開始種茶，平常喜歡研究茶葉，也會跟農友學習製茶與茶葉的品評。今年有幸獲得特等獎，是許多茶農朋友與製茶前輩不吝嗇地分享及教學，才讓他這名茶葉新手有此佳績。

新竹縣農會表示，竹縣五峰鄉與尖石鄉具有一千二百公尺至二千公尺高海拔優勢，因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，所具有獨特的氣候與地理環境，使得此地生產的高山茶葉相當具有代表性，更是知名產地，尖石和五峰鄉高山茶種植面積各約四十公頃。

竹縣農會表示，此次報名點數二百點，針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評鑑，選出特等獎一名、冠軍茶三名等，透過嚴格的層層把關，不僅為新竹縣締造「茶鄉」的美譽，也建立屬於新竹縣高山茶葉的口碑，更增加高山烏龍茶在市場上的競爭力。

十二月十九日將於新竹縣農會舉行頒獎典禮，而為推廣新竹縣高山茶葉之特色，刺激消費者購買新竹縣高山茶葉的意願，新竹縣農會將於十二月廿二日至廿六日於縣農會辦理「二０二五新竹縣雲裳烏龍品茶節」，邀請專業品茶師以手沖方式呈現雲裳烏龍茶的原始風味，帶領大家體驗新竹縣原鄉冬季高山茶「香氣淡雅、滋味甘醇、喉韻綿長」的珍貴層次。現場有茶文化的小知識及茶點，參加品茶活動就送限量小瓷杯，歡迎對茶有興趣的您，深入探尋新竹縣高山茶特有的茶鄉文化。