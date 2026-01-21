新竹縣受保護樹木新增10棵 縣花茶花樹首度入列
記者彭新茹／新竹報導
新竹縣政府依森林法樹木保護專章規定成立的「新竹縣政府受保護樹木審議會」，依據樹木景觀、生態價值與在地情感、樹林等標準，去年底審議過並公告新增十株受保護樹木，竹縣的縣花茶花首度入列。
竹縣府表示，這株位在新埔鎮大墩山休閒農業區遊客中心旁的山茶花老樹，是早年新埔國小校長宿舍時期所栽植，優雅的丰姿和堅韌的意涵，一直是當地迎賓的重要地景。
縣長楊文科表示，這些珍貴的樹木陪伴聚落發展，經歷都市化的過程，依舊守護著大地，兼具自然生態也傳承很多在地的人文故事，呼籲鄉親朋友一起守護、讓綠意與陪伴一代傳一代。
農業處表示，新增受保護樹木還有竹東鎮中山國小梅園的梅花樹、瑞峰國小校內楓香、樟樹及楝樹、在新竹八景飛鳳山的芎林國中梅花樹、尖石鄉梅花國小的梅花樹、北埔國小小葉羅漢松，以及新豐鄉赫力昂生技新竹廠內二棵茄冬樹。
農業處統計，縣轄的受保護樹木累計為一百零八棵，過半數的樹齡破百，位於芎林鄉鹿寮坑的茄苳巨木樹林三百零五年，是最年長的受保樹木之一。關西鎮、新豐鄉、橫山鄉分別有卅五、廿三、九棵受保護樹木，名列前三名；樟樹、朴樹、琉球松和青楓是數量較多的受保護樹木。列管受保護樹木原則以原地保留為優先，未經許可不得任意砍伐、移植或破壞，縣府會定期辦理健康檢查並協助管理單位棲地維護。
農業處鼓勵企業參與認養，透過公私協力落實ESG永續發展，也呼籲民眾發掘具保護價值的樹木，向所在地公所提報，共同守護新竹縣珍貴的綠色文化資產。
