新竹縣喜迎20名元旦寶寶 楊文科探視產婦送祝福

▲新竹縣長楊文科(右六)送上新生兒禮品給元旦寶寶家庭。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2026年幸福竹縣喜迎新生命，新竹縣長楊文科在縣府社會處長陳欣怡、衛生局長殷東成陪同下，前往東元綜合醫院，探視產婦及元旦寶寶，並致贈金飾禮盒、育兒禮袋及母嬰禮品，楊文科關心母嬰健康，並允諾縣府將持續協助縣民育嬰、鼓勵縣民生育。

楊文科表示，新竹縣逆勢突破少子化，在淨遷入人數、人口增加數，均為非六都最高，截至114年11月竹縣總人口數已突破59萬7,100人，縣民平均年齡僅41.38歲，為全國最年輕的縣市。楊文科今天上午前往東元綜合醫院，在院長黃忠山等人陪同下，探視兩名甫生下元旦寶寶的產婦，致贈禮品及禮物，也囑咐產婦多加休息、早日恢復元氣。

楊文科本身也鼓勵自家晚輩多加生產，新的一年，縣府團隊將持續推動嬰幼兒福利服務業務，發放新生兒營養補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼、準公共化托育補助，並持續布建公共托育家園與公設民營托嬰中心，鼓勵縣民生育、降低養育照顧與經濟負擔。

115年1月1日截至下午5點為止，新竹縣共誕生了20位元旦寶寶，男寶寶11位、女寶寶9位，其中東元綜合醫院5位；中國醫藥大學新竹附設醫院3位；新竹台大生醫3位；竹仁婦幼診所2位；育禾婦幼診所7位，另外共有2位媽媽待產中。

為增進母嬰健康照護，衛生局結合新竹縣7家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所共同辦理周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫，使孕產婦規律產檢並提升相關健康識能。楊文科同時提醒，聽力是語言發展的開端，新生兒聽力篩檢掌握「1316原則」：出生「1個月內」完成篩檢、「3個月內」診斷是否有聽損、「確診後1個月內」選配合適輔具、「6個月內」接受聽語療育，早期發現早期療育，守護孩子健康發展。

新竹縣政府衛生局積極推廣純母乳哺育，輔導7家接生醫療院所、8家產後護理之家，舉辦孕產婦母乳哺育技能課程，另於新竹縣衛生所每月辦理1場次母乳支持團體聚會，藉由定期衛教課程提供產婦媽媽哺餵識能及技巧，以提升母乳哺育成功率。此外，衛生局每年定期稽查各公私立單位哺(集)乳室之設備是否符合規定，以利營造親善母乳哺育環境，提供母嬰更完善的照顧服務。

為打造友善育兒環境，縣府近年積極增加公共托育服務供給比例，已陸續完成布建4處公共托育家園，包含縣府、竹東東正社區、竹東國小、新埔社區，以及5處公設民營托嬰中心，分別為嘉豐、綜合社會福利館、福德、松柏、頭重等。社會處長陳欣怡表示，後續還有1處婦幼館公共托育家園預計將於今(115)年完工啟用。

社會處說明，目前新竹縣托嬰中心共計88家，核准收托4,221人；居家在職保母有1,090人，收托1,342人，尚可提供收托2,054人。縣府設有托育資源中心及親子夢想館，提供0-6歲嬰幼兒及其照顧者托育資源服務；另外，縣府在新竹縣親子夢想館及新湖區社會福利服務中心規劃定點臨托，提供家長臨時托育的需求。

凡新生兒雙親之一方設籍並繼續居住新竹縣滿1年以上（以新生兒出生日期為準），且新生兒在新竹縣辦妥出生登記者（含國外出生在新竹縣初設戶籍者），即可申請新生兒營養補助，第一胎補助新台幣1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元；雙胞胎3萬元、三胞胎以上10萬元；竹縣各鄉鎮市公所也分別訂有生育補助相關規定。

新生兒2歲前，竹縣府還有「育有未滿2歲兒童育兒津貼」及「公共化、準公共托育補助」的福利服務，其中育兒津貼第一胎每人每月補助5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元；0-2歲托育補助，則依送托機構、身分別及胎數不同，每人每月補助7,000元至19,000元不等。縣府支持家庭育兒，協助減輕送托家庭經濟負擔，歡迎符合資格的家庭，提出申請。