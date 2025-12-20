新竹縣喜閱節暨閱讀嘉年華 各校精彩呈現多元文化魅力

新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，今天在文化局圖書館及文化廣場熱鬧登場，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉；職棒球星宋晟睿應邀參與講座，並頒發球芽基金獎學金等獎項。

喜閱節暨閱讀嘉年華以「多元文化」為主軸規畫趣味闖關，帶領民眾探索世界與台灣多元文化樣貌，並揭開一段被遺忘的祕密──「幽靈書頁」，象徵被人類忽略卻默默守護文化記憶的角色。哇哈哈劇團也帶來的《書海奇緣》、《來自彩色村的信》，還有身聲劇場演出《希望之翼》等閱讀劇場。

職棒球星宋晟睿(左)應邀參與講座，並頒發球芽基金獎學金等獎項。(記者廖雪茹攝)

今天同時整合公共圖書館系列活動，包含人氣職棒選手閱讀講座、戲團表演、舊事生活文創市集等多元展區，結合閱讀與解謎、表演及生活美學。會中也進行閱讀與終身學習表揚，邀請球星宋晟睿參加，並頒發球芽基金獎學金、推動閱讀有功學校、公共圖書館借閱績優、終身學習及家庭教育績優團體、樂齡學習志工及兒童文學獲獎者等，感謝各界共同為新竹縣閱讀教育扎根。

副縣長陳見賢表示，閱讀是充實知識的基礎，而全縣借閱率在全國是名列前茅，今年在議會的支持下，投入1580萬元經費添購優質好書，充實國中小圖書館藏，提升書生比，縮短城鄉資源差距；同時，文化局不斷優化公共圖書館環境與設備，新竹縣立總圖書館也將在明年開館，期讓閱讀資源更均衡、更可近。

教育局長蔡淑貞表示，新竹縣近年積極推動閱讀教育，包含建置20校愛的書庫、41校社區共讀站及10座玉山圖書館，推動主題晨讀與主題閱讀課程、導入數位閱讀平台，並結合在地文化、客家與多元族群議題，培養學生跨領域閱讀能力。

