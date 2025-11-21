新竹縣女老師墜樓亡 生前曾投訴遭職場霸凌

新竹縣一所國中20日上午一名女老師墜樓，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。（示意圖／翻攝自Pexel）





新竹縣一所國中20日上午發生一起墜樓意外，一名女老師於上課時間墜樓，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，新竹縣教育局指出，該名老師生前曾投訴遭到職場霸凌。

校方說明，事件發生在20日上午上課期間，發生不幸事件，校方接獲通報後，第一時間通知119救護人員，校護與相關人員也立即到場協助處理，並將女老師送往醫院急救，但最終仍不幸離世。

根據校方說法，女老師近年來時常請假，學校依相關制度多次提供必要的協助與支持，並建立關懷機制。對此，新竹縣教育局回應，女老師生前曾投訴稱有遭到職場霸凌的狀況，獲報後，已於今年11月開始受理並啟動相關調查，且剛完成對女老師的個人訪談，不料卻發生憾事。

校方則已全面啟動校園危機處理與心理輔導機制，包括輔導處、專業心理師及外部協力團隊已進入校園，為師生提供情緒支持與心理協助，校方表示，今（21日）將針對全校師生員工進行進一步的相關輔導，後續也會視需求安排個別與團體輔導、強化心理諮商與轉介流程，並協助教職員調整情緒與工作狀態，並強調，在調查完成後，將全面檢視校園安全環境及相關作業流程，研擬改善方案，以持續確保校園安全與師生福祉。

