新竹縣婦人摘蜂巢 疑遭虎頭蜂叮咬不治

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹縣80歲朱姓婦人日前在1處梨園處理蜂巢時，疑遭虎頭蜂叮咬，送醫後返家，但後來婦人又感不適再送醫，經搶救不治，檢警今天表示，婦人因遭虎頭蜂叮咬致過敏性休克死亡。

調查指出，年約80歲朱姓婦人日前在竹縣1處梨園務農時，發現園內有蜂巢，為處理蜂巢而遭虎頭蜂叮咬，後來倒臥住家後院，朱婦兒子發現後，立即協助送醫，一度情況好轉返家。

後來婦人又感覺不適，家人協助再次送醫治療，但搶救無效死亡，經相驗結果顯示，婦人是因遭虎頭蜂叮咬致過敏性休克死亡。

新竹市竹塹社區大學校長、台灣動物園及水族館協會顧問洪明仕告訴中央社記者，萬一被虎頭蜂攻擊時，要保持冷靜、壓低身體，並以衣物護頭，盡量行走時動作輕慢，離開現場。

洪明仕說，若被虎頭蜂螫刺，可先檢查傷口挑出毒針，再以清水清洗及冰敷，改善局部症狀、減輕疼痛，若引發身體過敏或呼吸急促等症狀應迅速就醫；但民眾若遇到虎頭蜂蜂巢時，勿自行拆除，以免擾動虎頭蜂，容易被攻擊。（編輯：方沛清）1141205