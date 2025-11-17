新竹縣寶山清潔隊赴花蓮助復原 完成首波支援

生活中心／綜合報導全球知名服飾品牌，和衛福部、內政部合作，捐贈一萬五千件吸濕發熱衣，給全台社工和特殊搜救隊，沒想到，衛福部長石崇良致詞時反映，全台社工有2萬人，差五千件，還打算自掏腰包補齊，讓全場笑翻，最後服飾品牌大方承諾，會想辦再追加，讓每個人都穿得到！親自接下發熱衣，為寒冬的搜救做好準備。知名服飾品牌，特別捐贈一萬五千件吸濕發熱衣，給全台社工，以及特種搜救隊，致敬所有英雄。消防署特種搜救隊科長許僑聲：「我們平常的任務就是從平地，飛到三千公尺以上的高山，急速（降溫）當下會遇到一些，比如說溫度失溫的狀況，或者手腳冰冷，手腳冰冷說實在要搜救，不好搜救，動作就會卡卡的這樣。」不論是高山上的低溫，或是遠赴國外救援，遇上寒冷天氣，搜救隊員身體如果不保暖，那麼效率勢必加減受影響，只是根據統計，全台社工約有兩萬名，消防署搜救隊也有五千多名，這發熱衣數量，好像有點不足...。UNIQLO捐贈台灣社工、特種搜救隊員總共一萬五千件發熱衣，向無名英雄們致敬。（圖／民視新聞）衛福部長石崇良：「欸糟糕我們只有一萬五千件，我們有兩萬名社工，突然發現數字兜不起來，我們有兩萬名社工哈哈，我好希望他們每人都有一件，如果不夠的我們來買。」內政部次長吳堂安：「我回去盤點之後，再私下跟您報告。」畢竟要作為社工人員和搜救人員最有力的後盾，安全溫暖的環境必須營造，但服飾品牌也聽見聲音。UNIQLO捐贈台灣社工、特種搜救隊員總共一萬五千件發熱衣，讓他們出勤時多一份溫暖。（圖／民視新聞）UNIQLO海外行銷資深經理潘御琳：「我們剛剛一聽到部長，提出來的這個需求，馬上就跟台灣營運長討論，我們回去會積極的爭取，真的希望能夠把這五千件，盡快補上，送給其他需要的社工人員。」持續深耕在地，讓每一次寒冬中的出勤都能增添溫暖，也讓服裝不只是穿著，更是一份關懷延續。原文出處：服飾品牌捐1.5萬件「發熱衣」 石崇良三度許願：還缺5000件 更多民視新聞報導「價值20萬轎車」竟1500元法拍成交！新車主卻虧大了 理由曝光台式手搖甜度太嚇人？日本客：正常甜根本是異常甜交通部擬保留演唱會門票吸引國外客 黃捷籲勿犧牲台灣粉絲權益

民視影音 ・ 1 天前