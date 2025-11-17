新竹縣寶山清潔隊赴花蓮助復原 完成首波支援
（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣寶山鄉公所清潔隊與志工日前至花蓮光復鄉助災後環境復原，支援家戶垃圾清運與街道整理等，鄉長邱振瑋今天說，已完成首波支援，後續地方有需求，將再動員協助。
邱振瑋今天告訴中央社記者表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，寶山鄉公所結合地方志工約40人前往支援，公所也調派清潔車、資收車、清溝車、灑水車、鏟裝機及重型機具進入災區。
他說，此次寶山鄉清潔隊主動投入支援，展現地方政府跨縣市合作、共度難關的決心，現場任務除協助清除垃圾與漂流物，也整頓受損環境，盼盡快協助恢復乾淨安全的生活空間。
邱振瑋指出，前往支援的所有人員都落實安全防護措施，也持續與花蓮縣政府及光復鄉公所密切聯繫，讓救災與復原工作順利完成，而此次首波行動暫時告段落，未來若地方有需求，將立即動員前往協助。
他指出，寶山清潔隊日前將清潔車、資收車、灑水車與清溝車換新裝，並結合吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」造型，擺脫過去「髒、臭」印象，這次也派遣「彩繪垃圾車」前往支援，盼藉由可愛圖案，療癒民眾心靈。（編輯：李錫璋）1141117
