新竹縣就博會12/16登場 雲端叫號輕鬆求職、抽大獎拿好禮

新竹縣就業博覽會十二月十六日登場，採雲端叫號輕鬆求職，求職者還可抽大獎拿好禮。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為協助縣民掌握多元就業機會，新竹縣政府將於十六日於新竹豐邑喜來登大飯店舉辦「一一四年新竹縣就業博覽會」，活動共邀集縣內外包含緯創資通、欣興電子、UNIQLO等四十家知名企業設攤徵才，總計釋出超過二千三百個工作機會，歡迎想求職或轉職的民眾踴躍參加，開創職場新方向。

縣長楊文科表示，藉由舉辦就業博覽會活動，除了提供企業與求職民眾直接交流面談的機會，也希望透過建置新竹縣的人才媒合平台，有效幫助求職民眾就業，協助企業尋覓優秀人才，期待提升雙方媒合成功的機會。

勞工處長蔡淑貞表示，本次活動特別導入雲端線上叫號系統，求職者可透過手機即時掌握面試順序，不必現場久候，讓面試流程更便利、媒合更即時。此外，現場打造無障礙友善環境，有輪椅觀眾席、手語翻譯及即時聽打人員駐點服務，打造多元共榮的求職徵才環境，期盼讓身心障礙者找到理想的就業舞台。

為營造輕鬆有趣的參與氛圍，當日除安排精彩舞台表演，更準備超多豐富摸彩好禮，包含iPad、Apple Watch、國際知名品牌吹風機等多項大獎。填寫徵才活動專用履歷表及投遞履歷即可參加抽獎，把好工作跟好運氣一次帶回家!

新竹縣蓬勃發展，此次就業博覽會就集結科技、製造、服務等各種領域，提出超過二千三百個人才需求，不僅提供大型求職媒合平台，更是展現地方產業對人才的高度需求，展示縣府在友善職場環境用心經營的成果，期望吸引青年返鄉、帶動地方永續發展。