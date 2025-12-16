新竹縣就業博覽會助求職者 祝年底轉職者「薪想事成」

新竹縣政府主辦的「一一四年新竹縣就業博覽會」於十六日在新竹喜來登大飯店熱鬧登場，吸引求職民眾踴躍參與，現場氣氛熱烈。活動共邀請四十家知名企業設攤徵才，提供包含科技、製造、餐飲服務等領域的相關職缺，現場求職者在面試官前展現全力以赴、捨我其誰的就業態度，充分顯示出新竹縣蓬勃的就業活力。

當日就業博覽會由新竹副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席，縣府勞工處長湯紹堂、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁、桃竹苗區銀髮人才資源中心主任陳怡均、桃竹苗分署竹北就業中心主任陳玉秋、新竹縣總工會理事長陳福俊、新竹縣產業總工會理事長劉興德等多位貴賓到場為求職者加油打氣，祝福求職者就業成功，在新的起點再接再厲，在屬於自己的舞台一展長才，共同在新竹縣安居樂業。

新竹縣副縣長陳見賢十六日表示，新竹縣的勞動力為竹科創造了經濟奇蹟，勞動人口也是桃竹苗地區最多，縣府勞工處於年底舉辦就業博覽會，也期望為縣民媒合就業機會、為企業尋覓合適人才，他祝福現場四十間企業及求職者,都能找到理想職缺及合適的工作夥伴。

勞工處指出，此次就業博覽會活動，為求職者提供了二千六百個以上的在地就業機會，同時也為企業提供尋找優質人才的媒合平台，活動現場不僅有出現許多想要轉職的民眾，也有青年及身障朋友參加。民眾若想了解更多跟工作有關的勞動權益等資訊，現場也設置了公益、政策宣導攤位，提供諮詢服務，歡迎大眾善用政府資源與福利，讓自己在職涯道路上勇往直前。

此次就業博覽會邀集多家產業龍頭共同設攤，包含科技製造領域的緯創資通、欣興電子、景碩科技、DHL等大型企業，提供多元技術職及工程相關職缺；服務零售產業方面，則有深受民眾喜愛的UNIQLO、GU、麥當勞、大創到場徵才，徵集國內外科技巨頭、知名企業，提供上千個優質職缺，開出門市管理、櫃台服務、儲備幹部等熱門工作機會，從科技到民生產業一應俱全，讓求職者能依自身興趣與專長找到最合適的職涯方向。此次大廠齊聚，展現企業對新竹縣就業市場的高度重視，也為求職民眾帶來更多優質選擇，要讓來到現場的民眾都能找到屬於自己的舞台，盡情在擅長的領域發光發熱。

新竹縣就博會現場熱鬧氛圍不間斷，活動舞台邀請了動感有活力的舞團到場演出，更有前三名打卡送禮券的活動，要讓民眾滿載而歸。壓軸登場的摸彩活動更是將緊張情緒推到最高潮，現場獎項豐富，包含頭獎iPad等，現場求職者踴躍參與。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣一一四年上半年失業率為百分之三點三，為全國最低。新竹縣持續致力於改善失業率，積極推動職業訓練、就業媒合等多元就業措施，鼓勵各身心障礙者、中高齡者進入職場，未來將持續培育青年職能，打造幸福就業的願景，讓更多的縣民在家鄉實現職涯夢想。