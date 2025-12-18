新竹縣市同濟會寒冬送暖予竹縣五峰鄉原鄉學童，並為學童宣導反毒、反詐騙。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

歲末年終，新竹市祥鈺、慈祥及新竹縣雙十永利、同德國際同濟會日前聯合前往新竹縣五峰鄉舉辦年度盛大的「一會一校」捐贈暨學童關懷宣導活動，不僅提供實質資源，也肩負教育與守護學童的重要使命，受到當地師生熱烈歡迎。

活動發起人之一、長期行善的同濟會竹苗分區第卅三屆候任區主席候選人蘇永勝表示，本次捐贈的對象涵蓋五峰鄉五峰國小、桃山國小、花園國小，以及花園國小竹林分校。四會選出共計十五位急需關懷與協助的學童進行一對一的捐贈與「同濟家園」助養金，確保資源精準到位。此外，同濟會為鼓勵學童戶外活動，特別加碼捐贈十五顆嶄新籃球，希望孩子們能強身健體，享受運動的樂趣。

而為強化學童的自我保護意識，同濟會還規劃反毒、反霸凌及反詐騙宣導，由祥鈺創會長黃玉梅主講，透過生動活潑的講解，教導學童辨識社會潛在的風險，並建立正確的求助觀念，為孩子們築起一道堅固的校園安全防線。

活動中也包括義剪，捐贈儀式後，同濟會員也立即投入到學童關懷與宣導活動中，落實「同濟家園」計畫，給予學童實質的課業輔導與生活支持。校長們對同濟會的愛心善舉則是表達最誠摯的謝意，同濟會的到來，對偏鄉教育是極大的鼓舞。

祥鈺會長黃宜楨表示，看見孩子們臉上的笑容，就是同濟人最大的動力。未來，他們會持續秉持『關懷兒童，服務社會』的宗旨，將這份愛心傳遞到每一個需要的角落。