新竹縣市同濟會寒冬送暖 提供資源偏鄉助學童





新竹市祥鈺、慈祥及新竹縣雙十永利、同德國際同濟會16日下午攜手合作，前往新竹縣五峰鄉舉辦年度盛大的「一會一校」捐贈暨學童關懷宣導。這次活動不僅提供實質資源，也肩負起教育與守護學童的重要使命，受到當地師生熱烈歡迎。

活動發起人之一、長期行善的同濟會竹苗分區第33屆候任區主席候選人蘇永勝說，這次聯合活動由祥鈺會長黃宜楨、慈祥會長張文興、同德會長劉桂蘭，以及雙十永利會長洪麗雲共同帶領所屬會員積極參與。值得一提的是，祥鈺創會長黃玉梅不僅到場支持，更親自擔任重要的學童教育宣導人員。

蘇永勝表示，本次捐贈的對象涵蓋五峰鄉的五峰國小、桃山國小、花園國小，以及花園國小竹林分校。四會選出共計15位急需關懷與協助的學童進行一對一的捐贈與「同濟家園」助養金，確保資源精準到位。此外，同濟會為鼓勵學童戶外活動，特別加碼捐贈15顆嶄新籃球，希望孩子們能強身健體，享受運動的樂趣。

為強化學童的自我保護意識，16日活動同濟會還規劃了反毒、反霸凌及反詐騙宣導。由祥鈺創會長黃玉梅身先士卒，透過生動活潑的講解，教導學童辨識社會潛在的風險，並建立正確的求助觀念，為孩子們築起一道堅固的校園安全防線。

校長們對同濟會的愛心善舉則是表達最誠摯的謝意。五峰國小王賢校長、桃山國小蘇美娟校長，以及花園國小暨竹林分校校長張蓉峻與所屬教職員共同出席活動，他們表示同濟會的到來，對偏鄉教育是極大的鼓舞。

祥鈺會長黃宜楨強調，看見孩子們臉上的笑容，就是同濟人最大的動力。未來，會持續秉持『關懷兒童，服務社會』的宗旨，將這份愛心傳遞到每一個需要的角落。

