新竹縣市寄養家庭授證 陳見賢：以家的力量接住每一個孩子

為了給失依兒少一個溫暖的港灣，新竹縣、市政府二日共同舉辦「一一五年度新進寄養家庭授證典禮」，由新竹縣副縣長陳見賢及新竹市長高虹安共同授證，新竹市副市長邱臣遠、新竹家扶中心扶幼主委詹金興也到場，一起迎接四戶新進寄養家庭加入服務行列，感謝寄養家庭願意張開雙臂，以愛與陪伴守護新竹地區的孩子，成為他們生命中重建希望的重要力量。

新竹縣副縣長陳見賢二日表示，十分感謝寄養家庭願意在生活中多承擔一份責任，以耐心與愛心，陪伴孩子度過人生最需要支持的階段，這樣的付出，值得社會最高的肯定與尊重。政府資源有限，民間力量的投入正是社會安全網中最具溫度的韌性，每一戶寄養家庭的加入，都是為弱勢孩子爭取到更穩定的未來。

廣告 廣告

陳見賢說，寄養家庭在兒少保護體系中，扮演無可取代的關鍵角色。當孩子因家庭功能失調、照顧疏忽或遭受暴力威脅，必須暫時離開原生家庭時，寄養家庭所提供的長期、穩定且具溫度的照顧環境，是協助孩子修復身心創傷、重建安全依附感的重要基石。

社會處長陳欣怡指出，為充實寄養服務量能，新竹縣、市政府委託新竹家扶中心辦理一一四年寄養家庭招募與訓練，共有二十一戶家庭報名參與。經過嚴謹的資格審查、專業課程訓練、家訪評估及專家委員會審核後，今年共有四戶家庭通過審核，自一一五年一月起正式成為新竹縣、市寄養家庭，投入照顧服務。經統計，一一五年度寄養家庭總數達四十九戶，邀請有意願的民眾踴躍加入寄養家庭的行列，一起守護孩子們健康長大。

新竹家扶中心主任張如萱補充說明，寄養家庭申請者須年滿二十五歲、具國中以上學歷及穩定收入來源；除雙親家庭外，具備照顧孩子經驗的喪偶或離婚者，亦可申請。若申請者具護理師、醫療人員或教師等與兒童照顧相關背景，則可擔任專業寄養家庭，協助照顧有特殊或較高照顧需求的孩童。

新竹縣、市政府社會處共同邀請新竹地區民眾投入寄養家庭服務行列，幫助失依或受創的孩子，在替代性家庭中安心成長。新竹家扶中心將於五月十六日舉辦一一五年度寄養家庭招募說明會，歡迎有興趣的家庭報名參與。有意了解寄養家庭申請資格及訓練內容的民眾，可洽新竹家扶中心寄養組社工（O三五六七八五八五），或至新竹家扶中心網站查詢相關資訊。