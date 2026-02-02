新竹縣市攜手授證18戶寄養家庭 感謝寄養家庭接住每一個孩子

新竹縣、市政府攜手推動寄養家庭制度，二日舉辦「一一五年度寄養家庭授證活動」，由市長高虹安與副縣長陳見賢為新進寄養家庭授證。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

「每一個孩子，都值得被好好照顧」，為了給失依兒少一個溫暖的港灣，並展現跨縣市合作守護兒少的堅定決心，新竹市政府與新竹縣政府攜手推動寄養家庭制度，二日在新竹市建中路憨兒餐廳共同舉辦「一一五年度寄養家庭授證活動」，由市長高虹安與副縣長陳見賢為四戶新進寄養家庭、及十四戶緊急短期寄養家庭授證，感謝寄養家庭長期投入兒少照顧工作，於孩子遭逢困境之際伸出援手，成為孩子最溫暖、最穩定的依靠。

新竹市長高虹安表示，寄養家庭與緊急短期寄養家庭在兒少保護體系中扮演不可或缺的角色，當孩子因家庭變故、照顧疏忽、或遭受暴力而需暫時離開原生家庭時，寄養家庭提供長期且具家庭氛圍的照顧，協助孩子逐步恢復安全感、重建生活節奏，而在夜間、假日或突發安置需求發生時，緊急短期寄養家庭更是社會安全網的第一道守護線，能即時接住孩子，也讓第一線社工在面對緊急處遇時更有堅實的後盾。

副縣長陳見賢表示，寄養家庭在兒少保護體系中，扮演無可取代的關鍵角色。當孩子因家庭功能失調、照顧疏忽或遭受暴力威脅，必須暫時離開原生家庭時，寄養家庭所提供的長期、穩定且具溫度的照顧環境，是協助孩子修復身心創傷、重建安全依附感的重要基石。

高虹安指出，竹市府持續強化寄養家庭支持措施，包含專家學者到宅諮詢、照顧特殊需求個案的照顧分級補助、健康檢查、保險以及新竹市振道電視台免費收看等福利資源，讓寄養家庭在照顧路上不孤單。同時，市府也提升寄養家庭安置費用，今(一一五)年寄養家庭安置費用每月二萬七千九百三十元至三萬四千一百四十元，相較去(一一四)年，依不同照顧對象與需求，每月約增加二千三百一十元至二千八百三十元不等。

社會處長黃佳婷表示，為補充寄養家庭量能，市府委託新竹家扶中心於去年持續辦理寄養家庭招募及相關訓練課程，經資格審查、專業訓練及綜合評估後，今年共有四戶家庭審查通過，正式加入新竹縣市寄養家庭行列，至今寄養家庭總數已達四十九戶，其中新竹市二十八戶、新竹縣二十一戶，展現縣市政府與民間單位攜手合作的成果。

新竹家扶中心主任張如萱補充說明，寄養家庭申請者須年滿二十五歲、具國中以上學歷及穩定收入來源；除雙親家庭外，具備照顧孩子經驗的喪偶或離婚者，亦可申請，若申請者具護理師、醫療人員或教師等與兒童照顧相關背景，則可擔任專業寄養家庭，協助照顧有特殊或較高照顧需求的孩童。