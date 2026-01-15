新竹縣市消防攜手新竹臺大 完善「心肌梗塞黃金救援鏈」

【警政時報 張家燁 黃溎芬／新竹報導】為響應「119台灣心肌梗塞日」，提升民眾對心肌梗塞的警覺與正確應變能力，新竹臺大分院攜手台灣心肌梗塞學會與中華民國心臟基金會，舉辦「竹塹救心，科技守護─2026 119台灣心肌梗塞日記者會」，活動邀請新竹市衛生局長陳厚全、消防局副局長陳家慶，新竹縣衛生局長殷東成、消防局副局長李立成，以及台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長、黃偉春榮譽理事長等貴賓共同出席，展現大新竹地區整合「院前消防、院內醫療」的跨域合作能量，共同打造即時有效的心肌梗塞救治體系。

新竹臺大分院攜手台灣心肌梗塞學會、縣市衛生局、消防局進行大合影，展現「守心生命鏈」跨域合作的實際成效。（圖/記者黃溎芬翻攝）

曾因心肌梗塞緊急送醫的病友蔡先生於記者會中分享親身經驗，指出今年1月1日中午在家中突感胸悶、胸痛不適，於症狀發生後10分鐘內即由119送醫，到院後迅速完成心電圖檢查並確診為急性心肌梗塞，醫療團隊隨即啟動緊急處置流程，當日下午1時完成心導管手術，病況穩定後轉入一般病房，並於1月6日順利出院，他呼籲民眾，若出現胸痛、胸悶、冒冷汗或喘不過氣等警訊，切勿拖延，務必把握黃金時間撥打119，才能爭取最佳救治機會。

台灣心肌梗塞學會頒獎感謝搶救第一線消防有功人員的專業與辛勞。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹臺大分院副院長吳志成表示，心肌梗塞救治關鍵在於「快、準、整合」，該院已建置完整的急性心肌梗塞救治團隊，透過標準化流程、院前通報與跨專科即時應變，大幅提升存活率與預後成效，心血管中心主任謝慕揚醫師也指出，國內心肌梗塞患者中，45歲以下族群約占6%，65歲以下更超過五成，顯示心臟病年輕化趨勢明顯，科技城市新竹更需提高警覺，他強調，心跳停止後每延遲一分鐘，存活率即下降7至10%，現場親友於黃金時間內正確施行CPR，是串聯院前消防與院內醫療、完成「守心生命鏈」的關鍵，記者會現場亦表揚6名傑出救護員，肯定第一線救護人員在搶救生命中的專業與貢獻。

