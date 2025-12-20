新竹縣市農會力挺花蓮縣農會至新竹行銷，透過跨縣市交流，協助花蓮農特產品拓展通路。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

花蓮優質農特產品持續跨縣市推廣，讓產地好味道走進城市生活。花蓮縣政府農業處攜手花蓮縣農會，本周休二日前進新竹銷售花蓮在地好特產，新竹縣農會理事長陳耀雄率領竹縣各鄉鎮農會總幹事及新竹市農會總幹事陳學立前來力挺。

新竹縣農會理事長陳耀雄表示，農會如同一個大家庭，長期扮演串聯產地與市場的重要角色。此次花蓮縣農會北上新竹推廣，新竹縣農會也樂於成為合作夥伴，透過跨縣市交流，協助花蓮農特產品拓展通路，讓更多消費者認識來自花蓮的優質農產，並為農民創造更穩定的發展空間。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯指出，本次展售品項涵蓋花蓮嚴選好米加工製品、蜂蜜、金針花製品及土肉桂露等，充分展現花蓮純淨的自然環境與友善農業特色。她表示，每一項農特產品背後，都是農民長年耕作與投入的成果，不僅是商品，更承載花蓮對永續發展、食品安全與食農教育的重視。

陳淑雯說，此次活動除農特產品展售外，現場規劃食農教育與麻糬手作體驗，讓民眾親手參與，了解農產從產地到餐桌的過程，在互動中拉近城市與農業的距離。她同時預告，第七屆稻草藝術季將於廿四日登場，活動一路延續至春季，邀請民眾走進花蓮，實地感受農業與土地的魅力。

花蓮縣農會總幹事吳坤儒表示，花蓮是全國有機種植面積最大的縣市之一，也是台灣最早推動無毒、友善農業的重要基地，「吃花蓮，就是吃健康」。花蓮農產如玉里米、五月盛產的大西瓜及九月文旦等，長期受到市場肯定，也深受企業與消費者青睞。縣農會整合九個鄉鎮農會資源，期盼透過行銷推廣，讓更多人支持在地農友。