新竹縣市長選戰「綠黃合」？徐國勇：與民進黨友善的黨可以談

民進黨秘書長徐國勇。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，日前有一份新竹縣長選戰民調指出，竹北市長鄭朝方的支持度勝過國民黨立委徐欣瑩、林思銘、新竹縣副縣長陳見賢；此外，傳出曾參選新竹縣立委的時代力量黨主席王婉諭，有意轉往參選新竹市長。對於新竹縣市是否可能「綠黃合」，民進黨秘書長徐國勇今（18）日表示，與民進黨友善的黨「我們是可以來談的，不是不可以談」。

徐國勇今下午赴東吳大學政治學系演講，並受訪表示，新竹縣市長人選，選對會正在討論中，會提名最適當的人選。至於其他友黨，有一些可以協調、有一些可能也無法協調。

徐國勇說，比如跟國民黨怎麼協調？叫國民黨不要選？不可能嘛。不過，他說，其他跟民進黨友善的黨，「我們是可以來談的，不是不可以談」。

徐國勇指出，會有各種方式，大家來協商。至於民進黨現在誰會出來選，現在還沒有決定，選對會正在討論中。

