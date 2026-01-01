新竹縣市28名元旦寶寶幸福報到 首長送上暖心送祝福

2026年幸福竹縣喜迎新生命，新竹縣長楊文科今(1)日上午前往竹北東元醫院，探視產婦及元旦寶寶，並致贈金飾禮盒、育兒禮袋及母嬰禮品。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】2026年幸福竹縣喜迎新生命，新竹縣長楊文科今(1)日上午在縣府社會處長陳欣怡、衛生局長殷東成陪同下，前往竹北東元醫院，探視產婦及元旦寶寶，並致贈金飾禮盒、育兒禮袋及母嬰禮品，楊文科關心母嬰健康，並允諾縣府將持續協助縣民育嬰、鼓勵縣民生育。

楊文科表示，新竹縣逆勢突破少子化，在淨遷入人數、人口增加數，均為非六都最高，截至114年11月竹縣總人口數已突破59萬7,100人，縣民平均年齡僅41.38歲，為全國最年輕的縣市。

楊文科也鼓勵自家晚輩多加生產，新的一年，縣府團隊將持續推動嬰幼兒福利服務業務，發放新生兒營養補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼、準公共化托育補助，並持續布建公共托育家園與公設民營托嬰中心，鼓勵縣民生育、降低養育照顧與經濟負擔。

115年1月1日截至下午5點為止，新竹縣共誕生了20位元旦寶寶，男寶寶11位、女寶寶9位，其中東元綜合醫院5位；中國醫藥大學新竹附設醫院3位；新竹台大生醫3位；竹仁婦幼診所2位；育禾婦幼診所7位，另外共有2位媽媽待產中。

充滿喜悅與期待的115年元旦，新竹市喜迎新生命的到來！截至今(1)日下午5時，已有8名元旦寶寶報到，其中男寶寶4名、女寶寶4名；市長高虹安送上誠摯祝福，表示新生命的到來，讓竹市更加有溫度，市府也將持續守護每一位小市民的幸福。

衛生局表示，為強化婦幼友善環境，市府全力打造母乳哺育支持環境，辦理特優哺集乳室認證。目前竹市共有138處哺集乳室，其中特優哺集乳室高達77處。市府亦與轄內四大母嬰親善醫療院所合作推出24小時母乳諮詢專線(03-5353975)，提供專業的諮詢服務。此外，竹市配合國健署「兒童發展七加六」政策，共有57家醫療院所提供兒童預防保健服務，其中29家提供發展篩檢服務資格，共同守護寶寶健康成長。