新竹縣年度文學盛事 吳濁流文學獎頒獎典禮登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣年度文學盛事「2025年吳濁流文學獎頒獎典禮」，今(8)日在新埔鎮吳濁流故居隆重登場，縣長楊文科、前縣長林光華、吳濁流的孫女吳杏村與家族成員等人均到場見證，並表揚20件獲獎作品的創作者。文化局更邀請金曲獎歌手羅思容老師帶來杜潘芳格與陳美燕兩位新竹縣客家詩人的作品，以及《永夜》吳濁流詩作組曲的演唱，讓現場觀眾感受客家文學的魅力。
縣長楊文科表示，吳濁流文學獎已頒發至第60屆，具悠久歷史，是新竹縣及臺灣的驕傲。吳濁流有「鐵血詩人」的美稱，創作漢詩逾兩千首，是臺灣重要文學家，他的文學創作展現對於鄉土社會的關懷，以及不畏強權的客家精神，可謂客家之光也是臺灣文學之光。
吳濁流文學獎自2020年回到新竹縣辦理後，不僅祭出高額獎金，新增鼓勵客家文學創作的客語詩類，更在去年開放海外與非本國籍民眾投稿後，此次參賽稿件內容豐富，作品水準顯著提升，今年更首次有外籍得獎者，讓獎項更邁向國際性。
為了保留珍貴的文學史料，新竹縣也努力推動「吳濁流全集出版計畫」，預計明年正式出版，期盼推廣吳濁流先生熱愛文學的精神，讓全國民眾乃至世界華人看見。
文化局表示，今年吳濁流文學獎投稿熱烈，總共收到865篇稿件，收件數再創新高，各類別的首獎作品分別為現代詩─紀明宗〈邂逅一頭野豬〉、兒童文學─鄭丞鈞〈森林的大法師〉、散文─鄭薇琪〈聲骨〉、短篇小說─鄭委晉〈帕拉梅拉沒有後座嬰兒座椅〉、客語詩─張簡敏希〈泅水〉。
其中，在臺攻讀研究所的香港籍碩士生鄭薇琪以〈聲骨〉榮獲散文首獎、新加坡詩人曾國平以〈阿公的舊物森林和江湖〉奪得現代詩優選，是自去年開放海外及非本國籍的民眾投稿後，首度出現的外國籍得獎者。
本屆客語詩首獎與評審獎得主分別上台朗誦得獎作品，張簡敏希〈泅水〉以臺灣人與海洋的距離和關係展開，隱喻追求自由與自主的嚮往，令讀者與聽眾產生許多的思考與迴響；吳青展〈𫣆先行等來〉則描繪牛欄河、赤柯山與東安古橋等關西地景，展現有志者同行、為環境保護與鄉土社會盡一份心力的精神。
文化局長朱淑敏指出，本屆各類別的評審委員，都觀察到作品的平均水準提升，得獎者們書寫原住民文化、性別議題、網路現象、海洋環境、醫療長照等多元類型的主題，展現頗具深度的社會觀察，也呼應吳濁流先生關懷鄉土、反映時代的文學精神。
2025年吳濁流文學獎五類別（現代詩、兒童文學、散文、短篇小說、客語詩）共20篇得獎作品，已收錄於《2025年吳濁流文學獎得獎作品集》出版，期盼大家一起閱讀這些優秀的作品。今年文化局也首度邀請客語詩得獎者錄製朗誦得獎作品的音檔，置於文化局的youtube頻道（https://reurl.cc/vK1vl1 ），邀請大家聆聽道地的客語與詩歌的韻律，感受客家文學的獨特魅力。
