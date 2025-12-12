新竹縣府小內閣5局處人事調整 楊文科：拔擢內部人才
新竹縣政府擴增局處編制，新增高齡長照處、數位發展處及調整8個局處業務，同時對人事調整，高齡長照處長由社會處副處長許瑜庭陞任，數位發展處由具備教育科技與人工智慧專業背景的劉奕帆博士出任。因教育處長楊郡慈、新聞處長顏章聖任期到15日，新任教育局長由勞工處長蔡淑貞接任，勞工處長由勞工處副處長湯紹堂陞任，新聞處長由新聞處副處長蔡宜綾陞任。
縣長楊文科表示，本次組織改造是「整合創新，全面銜接中央重大政策」的關鍵一步，因應地方制度法修正後明年上路，也正尋覓優秀的副縣長、副祕書長人才。
楊文科表示，人事調整以拔擢內部優秀人才為優先考量，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員陞任，提升縣府的行政效率及服務品質，期望延續過去近7年來的施政主軸，並展現施政的成果與進展。
新成立的「數位發展處」，為因應現今AI技術快速發展，數位科技已從行政支援工具逐漸轉型為城市發展核心，數發處任務為統籌資訊系統、資安服務、智慧治理與便民服務數位化，整併行政處的資訊科、資安科及新增數位創新科，打造縣府數位服務的窗口。
新任數位發展處長劉奕帆為現任國家教育研究院測驗評量研究中心副研究員，並兼任國立清華大學竹師教育學院副教授，曾為藍營新媒體部前副主任。專長為數位學習、AI輔助教學及大型系統規畫，長期致力於數位科技應用與學習成效研究，近年更聚焦於AI輔助學習領域，學術與實務成果豐碩，
因應未來超高齡社會，縣府也將新設高齡長照處，整合現行分散於不同局處的長照資源，結合衛政與社政資源，建立權責明確、功能完整的長照體系，此舉與衛福部於12月10日甫發佈新聞的組改方向，也就是將原長期照顧司及社會及家庭署整併為長照及社會發展署，成為高齡專責單位的方向一致，走在全台各地方政府之先。
新任高齡長照處長許瑜庭為新竹教育大學教育學系碩士，歷任新竹縣政府秘書室秘書、長照中心副主任及社會處副處長，行政歷練完整。新任新聞處副處長蔡宜綾歷任新竹縣政府科員、新聞處改制前之行政處新聞科科長、文化局藝文推廣科長、行政科科長等職，曾任5年新聞科長，熟悉新聞事務，與媒體互動良好。
新任教育局長蔡淑貞歷任新竹縣政府教育局改制前之教育處科長、教育局副局長、新聞處副處長、新聞處長及新竹縣政府參議等職，熟悉教育事務。新任勞工處長湯紹堂為中華大學行政管理學系碩士，歷任新竹縣政府秘書室秘書、勞工處副處長、社會處副處長等職。
