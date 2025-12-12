新竹縣府攜手天主教會聖誕節祈福點燈 百攤公益市集熱鬧迎耶誕

▲新竹縣沉浸式聖誕樹昨(11日)晚點燈。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府攜手天主教會新竹教區、天主教仁慈醫院，將於12月13日下午1時至晚間7時，在縣府前廣場盛大舉辦「2025新竹縣聖誕節祈福點燈活動」，今年活動以「點亮希望，愛滿新竹」為主題，集結跨宗教祈福、近百攤公益市集、親子氣墊樂園及豪華摸彩，打造歲末年終最溫暖的家庭盛會，邀請大家共襄盛舉。

為回饋參與民眾，今年主辦單位祭出誠意十足的摸彩大獎，民眾只要在現場參與「闖關（宣導）攤位」並完成集點任務，即可獲得摸彩券一張，頭獎為市價約2萬9900元的iPhone 17 256GB（霧藍色）；二獎為親子同樂首選的Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合。此外，獎項還包括 Panasonic 9公升一級能效除濕機、正負零±0無線吸塵器、Apple HomePod mini，以及西堤牛排經典套餐券等，總計15個獲獎名額。

今年活動打造一座高達13.5公尺的聖誕樹，樹體結構象徵希望與愛持續向上伸展。與往年不同的是，今年以「穿越空間」設計，樹體下方預留足夠空間，讓民眾可以直接走進聖誕樹內部。內部空間利用紅、白色燈飾進行高低層次搭配，營造出夢幻光影，讓每一位進入的民眾都能感受到被愛與祝福的氛圍，成為今年聖誕節必拍的網美打卡點。

活動現場將從下午1時熱鬧登場，規劃「點亮市集燈」與「希望遊樂場」兩大區域。現場匯集約90個攤位，包含在地農特產、文創手作、多元美食，以及各宗教社福團體的義賣攤位，讓民眾透過消費支持在地經濟與弱勢團體。縣府廣場中央設置了大型充氣遊樂設施，免費開放讓孩子們盡情蹦跳、釋放活力，讓家長也能享受輕鬆的聖誕午後。

重頭戲傍晚5時30分至晚間6時30分將舉行「點亮希望禮」儀式，由新竹縣府長官及天主教新竹教區主教主禮李克勉，打破宗教藩籬，邀請基督教會、佛教、道教、彌勒大道等各宗教團體領袖齊聚，展現宗教界的關懷與奉獻，共同為縣民祈福。舞台區更安排了精彩的「光影舞台秀」，由原住民、新住民（越南、菲律賓）、青年學子及教會合唱團輪番登台，展現新竹縣多元族群的文化活力。

邀請所有民眾，在12月13日週六午後，大手牽小手來到新竹縣政府前廣場，一起逛市集、看表演、抽大獎，在點燈的溫馨氛圍中，共同點亮對未來的希望。