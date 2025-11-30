新竹縣志願服務表揚暨社區成果展 表揚逾500位受獎者

▲各界代表與志工伙伴們攜手啟動象徵「點亮志工、照耀社區」儀式。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府今（30）日舉辦「志願服務表揚暨社區成果展」，以「志工SHINE起來、社區亮起來」為活動主題，並表揚超過500位受獎者，開場首映【亮點志工與社區】影片為活動揭開序幕，讓現場來賓為之動容，接著由新竹縣副縣長陳見賢與志工伙伴們攜手啟動象徵「點亮志工、照耀社區」點燈儀式，感謝各領域志工無私奉獻，共同見證榮耀時刻。

副縣長陳見賢分享，他在縣內各角落看到志工的身影：有人每天在戶政事務所協助民眾，有人在衛生所陪伴長輩，也有志工默默走入偏鄉，把關懷真正送到最需要之處。「他們不是把時間捐出來，而是把人生的一部分交給了這塊土地。」他說，許多志工退休後仍願意繼續服務，甚至把志願服務當成人生第二個使命，這份精神讓人由衷敬佩。

陳見賢表示，相信有志工在前線相伴，新竹縣的社會一定能更和諧、更快樂。他向所有獲獎者致上祝賀，也向所有志工感謝：「有你們在，新竹縣的幸福是大家每天都感受得到的。」

社會處指出，本次【亮點志工與社區】影片由社區培力育成中心與志願服務推廣中心共同拍攝，以田野訪談、實地紀錄方式剪輯完成 4 位亮點志工與 4 個亮點社區的故事。他們的服務歷程跨越世代、語言、文化，也構成新竹縣最具韌性的基層力量。

今年獲獎者包括個人志工、志工團隊、績優目的事業主管機關與績優社區等多個類別，數百名志工與社區夥伴共襄盛舉，現場熱鬧且充滿情感連結。

今年亮點志工從跨世代共學、國際服務到新住民支持皆呈現多元風貌，包括高齡志工朱鳳玉為「耆珍藝寶」達人，致力於跨世代共學與社會永續；國際青年志工楊盼盼在2025世界壯年運動會協助翻譯服務，促進國際交流；男性志工李國鋒積極號召更多男性長輩投入志願服務；新住民志工陳香梅在新住民家庭服務中心協助通譯，傳承互助精神。

其中 67 歲的李國鋒分享，湖口老人會目前有 40 名志工，但男性比例仍偏低，他希望以行動讓更多男性加入，「存好心、做好事、說好話」是他奉行的三句話，也是不變的初心。

陳見賢表示，未來縣府將持續投入社區與志願服務資源，並特別鼓勵青年與男性加入志工行列。他也宣布，新竹縣將響應 2026 聯合國「國際志工永續發展年」，擴大辦理相關活動，讓志願服務用行動照亮更多角落。

今年同步揭曉的績優社區發展單位，新埔鎮南平社區、芎林鄉永興社區獲優等卓越獎；橫山鄉橫山社區、新埔鎮北平社區獲甲等卓越獎，於影片中呈現其在環境營造、福利推動、文化傳承上的成果亮點。

活動現場限量 200 份抵用券吸引志工與民眾踴躍參與，展場中的社區展攤與手作體驗活動如絹印布包、天然植物防蚊包、手作杯墊等更是人潮不斷，搭配各社區特色美食，讓民眾親身感受社區帶來的魅力與溫度。