新竹縣恐變天？賴苡任看民調：他沒有那麼強

根據艾普羅新竹縣長選舉民調，國民黨可能參選的新竹副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘等3人若與民進黨竹北市長鄭朝方對比，3人支持度皆落後鄭朝方。日本學者小笠原欣幸28日表示，民進黨鄭朝方在此次民調中領先（或表現比預期的好）可能得益於新竹科學園區的外溢效應。國民黨青年軍賴苡任認為，鄭朝方並沒有那麼的強；小笠原欣幸所謂的竹科園區的外溢效應，應沒有到這麼大。

賴苡任29日在中天《週末大爆卦》節目中表示，新竹縣選戰民進黨卡的點，是鄭朝方到底要不要選。他現在卡在自己到底有沒有這個決心，2026他只能新竹縣、 新竹市選一個，因為沒有帶職參選的問題，現在就看鄭朝方自己怎麼決定。地方告訴他的都是，基本上鄭朝方應該是定於一尊，民進黨應會派他出戰。

賴苡任指出，國民黨的部分，3位人選都很強。因為徐欣瑩其實在地已經非常多年，而且她過去畢竟還有民國黨的身分，也曾是副總統候選人，所以他覺得，徐欣瑩在地非常強，而且家喻戶曉。

賴苡任接著點出，陳見賢過去則是正副議長、副縣長，也是國民黨黨部的主委，地方的人脈、陸戰實力非常強勁。他昨天就宣布他參選的一個起手式，聽說有百來號人，甚至連鄭朝方的哥哥都來幫他站台，展現了陸戰的實力。

賴苡任更表示，林思銘則剛挺過了大罷免，他過去的知名度沒那麼高，但他不僅是因為挺過大罷免，尤其是最後要罷免他的票數，比他連署的份數還要少。所以他覺得，林思銘後面的名氣，因為在罷免這段期間，有被拉抬起來，他也藉由這一次罷免，更多的是把他原本熟悉的客語區，再往閩南語區的方向去邁進。因此，新竹整個看起來，應該還是需要協調，如果協調不成，那可能就要做民調，

賴苡任覺得，鄭朝方並沒有那麼強，畢竟是要整個新竹縣的民調，而不單只是竹北市。所以小笠原欣幸所謂的竹科園區的外溢效應，他認為沒有到這麼大。

