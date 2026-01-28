新竹縣持續推動地方創生 青農與海岸文化共築永續新風景

竹縣府將坡頭石滬納入海岸慢旅規劃，結合自行車道、溼地生態與導覽，使石滬不只是海邊遺構，更回到生活與地方記憶。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府以「青年返鄉、產業升級、環境永續」為核心，六年間累計輔導超過卅二組地方創生團隊，涵蓋農業革新、文化保存、社區培力與永續旅遊，逐步形塑青年願意回來、地方得以前行的生態系。

竹縣府表示，新豐「大口吃米」以家族稻作傳承為起點，推動品牌化與產地治理，並成立「青流復域合作社」，嘗試將農業廢棄物轉化為生物炭回補土壤養分，重塑稻米價值鏈。湖口「紅蜻蜓有機農場」則由兄弟返鄉打造友善耕作與自然教育場域，從田間出發回應在地需求，讓農村再次成為學習、交流與生活的想像空間。

廣告 廣告

地方創生也延伸至海岸文化，新豐羊寮溪南岸的百年石滬群，見證無引擎、無網具、依潮汐捕撈的傳統漁法智慧。縣府將石滬納入海岸慢旅規劃，以「不破壞、不人工化、維持原貌」為修復原則，結合自行車道、溼地生態與導覽，使石滬不只是海邊遺構，更回到生活與地方記憶。目前石滬仍列冊追蹤，未來將透過專業修復與在地協力，使古老漁作知識被新世代理解、體驗與延續。

行政處指出，六年間，返鄉青農、海岸文化與社區動能，已讓地方創生從政策藍圖落實為生活實踐。縣府將持續推動青年培力與地方創生，邀請更多青年與在地組織加入，共同打造值得留下、能夠前行的家鄉。

除具體行動成果外，縣府亦同步強化地方創生的數位治理與資源整合能力，整合大學社會責任（USR）團隊、農村再生團隊及地方創生相關計畫資料，透過 Google 地圖建置 GIS 互動平台，將各類創生資源全面空間化，並以圖層套疊方式呈現。