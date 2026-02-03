新竹縣推政策陪伴型農業！副縣長陳見賢合體青農談地方創生

陳見賢（右）表示，他深刻理解青年農民在創業與務農過程中面臨的現實壓力與風險，未來會持續扶植青農，讓支持轉化為產業成果。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣副縣長陳見賢日前與新竹縣青農、「虎克船長」品牌創辦人詹翔欽合體，陳見賢肯定詹翔欽以積極、樂觀且不畏困難的精神投入農業現場，並強調未來將持續推動「政策陪伴型」農業發展模式，讓青年農民不只被看見，更能在制度支持下穩定成長。

陳見賢表示，青農的發展從來不只是單一農業議題，而是牽動地方創生、人口結構與產業經濟的關鍵起點。若農業只停留在生產端，青年難以久留地方；唯有協助青農從「生產端」走向「品牌端」，結合行銷、通路與數位轉型，讓農業形成具備價值延伸的產業鏈，地方經濟才能真正被帶動、被放大。

陳見賢進指出，地方創生的核心在於「人留下來、產業站得住」，縣政角色就是成為青年背後穩定的後盾。透過政策輔導、資源整合與跨局處協作，協助青年農民建立品牌識別、深化產品價值，讓農業成為能養家、能就業、也能吸引青年返鄉的產業，而不是一條必須用熱情苦撐的道路。他強調，未來將持續推動青農培力、品牌推廣與跨域合作，讓農業結合教育、文化與永續發展，形成真正具有競爭力的產業經濟體系。

新埔鎮青年詹翔欽表示，自己可說是「在新竹縣政府政策陪伴下長大的青年」，從返鄉務農、投入農業現場，到透過 SBIR 政策輔導推動品牌經營與數位轉型，並延伸至食農教育、ESG 永續與社會責任的具體行動對青農來說都相當重要。

陳見賢強調，青年農業不只是生產行為，更承載教育、責任、永續與公共價值，縣政的責任就是讓每一位青農，都不必孤軍奮戰。