新竹縣政府組織改造迎接挑戰 新增高齡長照處、數位發展處

新竹縣政府組織改造迎接挑戰，人事處長陳美志於議會報告指出，縣府將 新增高齡長照處、數位發展處。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為因應高齡化、少子化及數位科技快速發展等社會趨勢，並銜接中央長期照顧十年計畫三點零、數位國家等重大政策，新竹縣政府經通盤檢討組織編制，人事處六日於新竹縣議會報告縣府組織改造，預計新增「高齡長照處」、「數位發展處」，及調整八個局處業務，在不增加員額的前提下，透過業務整併及人力調度，達到事權統一、專業分工的目的，提升縣府的行政效率及服務品質。

縣長楊文科十分重視高齡化社會所帶來的影響，以及AI智慧及科技發展，為加強縣府行政效率，指示就未來挑戰、現行狀況，進行組織改造，並依據行政院修正「地方行政機關組織準則」，縣市一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加二個，新竹縣政府得新增設立二個處。

人事處長陳美志於議會報告指出，新設高齡長照處將整合長照資源，迎戰超高齡社會。由於現行長照資源分散於不同局處，未來預計將現有的長期照顧中心的照護管理科、服務管理科、社會處老人及身障福利科整併為高齡長照處，結合衛政與社政資源，建立權責明確、功能完整的長照體系。

現今AI技術快速發展，數位科技已從行政支援工具逐漸轉型為城市發展核心，為克服現行架構下的資安治理挑戰、公務AI創新受限及數位人才留用困難等問題，縣府預計成立「數位發展處」，統籌資訊系統、資安服務、智慧治理與便民服務數位化，整併行政處的資訊科、資安科及新增數位創新科，打造縣府數位服務的窗口。

此外，為了使業務分工更加明確，多個局處將進行業務整併與更名，楊文科表示，本次組織改造是「整合創新，全面銜接中央重大政策」的關鍵一步，期望透過業務分工更清楚、權責劃分更明確的組織架構，有效整合資源、提升執行效率，為縣民打造「科技首都、幸福竹縣」的願景。