新竹縣數位教學與 AI 創新運用成果閃耀 教案獲獎與數位公開課於全國舞台展現專業風采

在新竹縣政府大力推動數位學習與 AI 創新的成果下，本年度各級學校在全國性推動數位學習相關競賽與教案評比中表現亮眼，不僅多項優良教案脫穎而出，更在今年「看見AI進行式」全國教育科技展，透過公開授課與專題研討全面展現專業風采。特別值得一提的是，成功國中連續2年蟬聯教育部適性教材研發中心學校績優，證明新竹縣在教育創新領域的扎實基礎。

在此次全國數位教案評選中，新竹縣教師充分展現運用科技、AI 與課程深度結合的能力，獲得高度肯定。

一一四年教育部推動數位學習績優徵選計畫中，由光明國小校長李孟印帶領的光明國小教師團隊，包含主任許倩萍、教師楊靖雯老師與林奕妏，以新竹縣在地「東方美人茶」為發想，運用四學模式與 POE 教學法，整合 VR、平板、直播系統與多種數位工具，打造虛實整合的沉浸式課程《竹縣五金—小小製茶師》獲得新科技組佳作。該教材更已上架教育部「教育大市集」，展現新竹縣自製教材的創新能量。

而在一一四年教育部數位素養優良教案徵選中，新竹縣更有二所學校榮獲優選，新竹縣太平國小主任莊紹群，以偏鄉及原鄉學生為核心，設計《spaziy（五峰）AI 奇旅：從原理到實作的思辨之路》，課程成功引導學生從 AI 基礎認識到程式實作，再到倫理反思，建立完整的 AI 素養學習脈絡。而新竹縣六家高中國中部教師劉均瑩、簡羽謙與顏鏡如，共同設計「登入真實人生：按讚之前先想想」，亦獲得數位素養優良教案優選。

在今年全國教育科技展現場，新竹縣特別安排竹北國中師生進行數學領域課程公開授課示範，靈活運用平板、AI 工具、數位平台與互動教材，引導學生進行數據推理與問題解決。來自全台各縣市的教育團隊、家長與學生皆到場觀摩，親眼見證數位科技如何深化數學學習理解，充分展現新竹縣教師在科技融入教學的專業與能量。

除此之外，成功國中連續兩年度獲教育部評選為教育部「適性教學全國推動計畫及適性教學教材研發實驗計畫適性教學績優學校甄選-教育部因材網績優學校，並受邀於日前到教育部舉辦的二O二五自主學習節受獎。

同時，新竹縣亦具備完整的國小端適性基地學校，包括鳳岡國小、大同國小、和興國小、麻園國小、華興國小。五校在差異化教學、教材開發、學生自主學習等領域深耕多年，是縣內推動適性教學的重要基石。

太平國小與錦屏國小入選教育部「AI 智慧教育師培聯盟」專業發展學校，透過示範課程、跨校共備、研習工作坊與在地化課程開發，協助全縣教師提升 AI 教學能力，成為新竹縣 AI 教育推動的核心陣地。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長八日表示，本縣將持續深化科技與適性兼顧的智慧教育，未來將持續推動 AI 教育普及化、數位學習深化、適性教學在地落實、校際共備與師資增能，打造兼顧山區部落、海線、湖畔及科技都會的教育需求，建構更完善的智慧教育生態系。讓每一位新竹縣的孩子都能在變動快速的世界中自信成長、展能飛翔。