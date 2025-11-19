新竹縣文化局績優志工獲獎 一銀二銅表現亮眼

文化部為鼓勵民間積極參與文化活動，每年辦理全國績優文化志工表揚，新竹縣政府文化局在「第三十二屆全國績優文化志工表揚獎勵活動」中表現突出，共獲得一銀二銅獎的肯定，成績斐然。新竹縣長楊文科十九日感謝文化志工奉獻寶貴時間、精神與體力，讓縣民能在不同活動中享受到美好的文化果實，志工們展現個人的專業服務精神，令人感動，也恭喜獲獎志工。

今年榮獲銀質獎的志工曾麗玲感謝文化局的推薦，以及主辦單位的肯定獲此殊榮，曾麗玲說，「這份榮耀不僅屬於我個人」，更屬於一路支持、陪伴我的志工夥伴與家人。回顧志工服務的日子，曾麗玲從服務中學會更多的耐心、傾聽與包容。她認為，服務不僅是付出，更是學習與成長，讓她感受到「施比受更有福」，未來將不忘初衷，持續服務當作生活的一部分並傳遞溫暖，讓更多人看見志工的力量，期望帶動更多人的參與。

志工陳德銓榮獲銅質獎，他表示，在志工服務的期間，不只是學到了知識，也學會了傾聽與溝通，更體會到「服務」其實是一種雙向學習與成長。能夠在文化推廣的第一線，與不同年齡、背景的來賓交流，是他人生中最珍貴的收穫之一。未來會持續投入文化志工行列，將這份熱忱延續下去，也希望能吸引更多夥伴加入，讓文化的種子在更多的角落發芽。

同樣榮獲銅質獎的謝秋鳳，是利用工作閒暇當志工服務，她認為獲獎是很大的鼓勵，志願服務不僅僅只是服務訪客，擔任幹部服務志工隊更是一大挑戰，「做了就學到了」，她認為，人生的任何經歷都是寶貴且值得珍惜，她感謝新竹縣政府文化局、志工隊以及家人支持。

新竹縣政府文化局長朱淑敏表示，志工在文化部門辦理的所有活動中，皆扮演重要角色，不僅能擴大民眾接觸藝文的深度及廣度，更能夠提升民眾參與藝文活動的驅力；在多元族群、文化豐厚的新竹縣，透過文化志工的點滴努力，有效搭起文化與民眾間的橋樑，為不可或缺的堅強後援。