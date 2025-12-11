新竹縣新創成果博覽會 16組新創團隊展示成果
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹年末最大創新盛會「青創點金 竹夢成金」新創成果博覽會於昨(10日)登場，由新竹縣政府三大創業育成平台聯合展出，包含新竹縣政府與產業加速器StarFab攜手推動的新竹AIoT加速器、新竹青創基地以及新竹社會創新基地，集結共計16組新創團隊展示AI應用、永續科技、智慧製造等成果，活動中亦揭曉「創新卓越獎」得主，先進材、智遊旅程、米諾智醫、杰悉科技及科飛數位以突破性構想及技術實踐，於評選中脫穎而出，展現強勁的發展潛力。
今年首次串連新竹AIoT加速器、新竹青創基地與新竹社會創新基地三大新竹創業育成單位，呈現科技研發、應用加值與青年創業的全方位創新實力。現場發表多項AI應用如數位孿生、智慧醫療、智慧製造、智慧農業、碳足跡計算等具高度未來性的提案，吸引政府機構、企業、創投、新創與學研單位等AIoT生態系代表與會，共同見證跨域創意激盪的成果。
新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹擁有完整且緊密的高科技產業供應鏈，為全台灣少數具備半導體、生技、AIoT等產業聚落優勢的縣市之一。為扶植青年創業，縣府透過「新竹AIoT加速器」、「新竹青創基地」以及今年揭牌的「新竹社會創新基地」，提供從創業諮詢、培力課程、企業媒合到成果展的全方位支持。
以新竹AIoT加速器為例，111年成立以來共吸引破百家團隊報名參與，其中超過40家以上新創與企業攜手共創，促成16個落地實證、6張大企業訂單、4項共同銷售專案，後續包含以力、杰倫智能、智穎智能等團隊更取得共2.4億以上的總募資額。
新竹縣青創基地在既有「技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持」三大主軸下，今(114)年除協助團隊募資近千萬元，也進一步強化國際布局，協助團隊將產品與服務推向香港及日本市場，未來也預計向經濟部申請為國際創育機構，希望有效鏈結海外加速器。
另值得一提的是進駐廠商「先進材股份有限公司」於輔導下榮獲經濟部頒發第24屆新創事業獎殊榮。而10月剛揭牌的「新竹社會創新基地」已有15組團隊進駐，將與新竹青創基地形成「雙基地」合作模式，一端聚焦新創事業發展與產業升級，一端專責社會創新與永續實踐，透過專業顧問諮詢、精實創業課程、跨域交流工作坊及公共議題實作計畫，協助團隊將關注的社會問題轉化為可落地的商業模式與具體可衡量的社會影響。
李安妤也指出，縣府三大育成平台的協作，已形成橫跨青年創業、科技應用到社會創新的完整創新鏈，讓新竹縣在創新創業布局上展現越來越強的能量與成果。
縣府教育局長楊郡慈則表示，本年度縣府在既有的創業支持體系上，更進一步向外拓展創新資源與合作能量。除了持續為新創團隊串聯中大型企業資源，進行技術加值、PoC 驗證與商模創新之外，今年更透過 InnoVEXe、Meet Taipei 等大型展會提升新創的能見度，促成更多跨域交流機會。
此外，今年8月縣府首次帶領新創前往新加坡，對接當地創投與企業，加速團隊國際布局、創造千萬商機。明年則預計串連馬來西亞相關創育資源，協助青年創業者以新竹為起點並放大至全球市場，持續拓展竹縣青年創業的國際舞台。
未來，縣府將持續扮演「推手與橋樑」的角色，持續推動產業共創與青年創業發展，透過科技導入、補助措施、場域開放與產學合作，打造更具體、可落地的創業支持環境，協助新創在新竹建立穩定且可成長的基礎。
其他人也在看
公務員缺人危機！15萬考生剩6萬 國營單位也搶人
公務員招考面臨嚴峻挑戰！報考人數從12年前的15萬人銳減至今年僅6萬人，年輕世代對公職興趣大幅下降。為解決人力缺口，政府已提高錄取率至21.14%創新高，然而，考取後放棄報到或轉單位的情況頻傳，國營事業的優渥福利也成為搶奪人才的競爭者。專家建議迎合新世代需求，提供彈性工時、改善福利，並簡化文書、表格和會議，讓公務員專注於服務民眾，化解招募危機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康
現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。 憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。 第❶招 已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。 第❷招 職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。 第❸招 工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。 第❹招 可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？ 第❺招 在工作和休閒之間，找出平衡的方式，常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 126
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 21
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 6
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 35
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 30
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 36
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前 ・ 1
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
週末晚將急凍剩10度！ 變天前南部驚現「雲牆」奇景
昨(10)日有不少南部民眾發現，天空居然出現「雲牆」的特殊景觀，一長條邊界平整而且連續的雲牆十分壯觀，氣象專家就解釋，這其實是「雲線」，而入冬首波冷氣團將在週末報到，到時北台灣低溫有機會下探10度，南...華視 ・ 10 小時前 ・ 4
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 203
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 74
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 81
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7