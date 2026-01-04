新竹縣新辦台語能力認證 合格可獲八百元到一萬二千元不等的獎勵金
新竹縣政府重視母語傳承，繼施行客語和原住民族語言能力認證獎勵金之外，再編列一百萬元經費、自二O二六年起，新推行「台灣台語能力認證獎勵金」，獎勵對象為新竹縣民與縣內各級學校學生，今年三月及八月有二次臺灣台語語言能力認證考試，縣長楊文科歡迎大家踴躍參加，只要通過認證合格，就可申請八百元到一萬二千元不等的獎勵金。
新竹縣長楊文科四日表示，新竹縣是客家大縣，也是原住民、閩南人、新住民共融的幸福宜居城市，有感於語言是文化的載體，也是最珍貴的文化資產，他謹記「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」這句客家俗諺，從上任以來積極推動各個族群的母語，希望藉由政府資源的支持，讓大家都會說「媽媽的話」。他邀請鄉親朋友與同學們踴躍報名，一起說台語、傳文化，讓新竹縣成為真正宜居、也有溫度的城市。
民政處指出，縣府於去年十二月八日頒訂「獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫」，通過A級（基礎級認證合格者，可核發八百元獎金(請領對象限學生)，A級（初級）認證合格者一千八百元。B級（中級）認證合格者有二千八百元獎金。B級（中高級）認證合格者三千八百元。C級（高級）認證合格者一萬 元。若通過C級（專業級）認證合格者，獎金高達一萬二千元。
民政處說，新竹縣是一個科技發展快速、族群多元的城市，縣府除了積極提升視產業競爭力，對文化紮根也一樣重視，為了讓母語能在生活中自然使用、代代傳承，特別辦理多項母語認證，期待在科技與建設前進的同時，也把語言文化一起留下來。
