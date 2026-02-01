新竹縣春節醫療不打烊 急、門診服務一次看

農曆春節初一至初三，台北榮總新竹分院加開部分科別門診，急診24小時不打烊。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆新年即將到來，新竹縣政府彙整春節連假期間大型醫院急診、門診服務資訊，衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，轄內的中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院竹北院區生醫醫院、東元綜合醫院、仁慈醫院、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診24小時不打烊。

衛生局表示，2月16日除夕當天，除東元醫院、仁慈醫院、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院及林醫院開設部分科別門診，其餘醫院休診。初四及初五兩天僅東元醫院、中醫大新竹附醫、仁慈醫院及台北榮總新竹分院有正常門診，新仁醫院、竹信醫院及大安醫院為部分科別門診。

詳細資訊，請至新竹縣政府衛生局網站查詢，網址： https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=24&s=108490 。

