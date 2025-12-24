新竹縣東興圳光藝節加碼聖誕派對 市集音樂連嗨4天

▲東興圳光藝節x聖誕派對明登場，邀您來竹縣感受浪漫氛圍。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣「2025東興圳光藝節」自12月13日開展至今，好評不斷！這次搭配豐富浪漫的裝置藝術作品，特別規劃從明(25日)至28日為期四天的「聖誕派對」系列活動即將在竹北東興圳公園盛大登場，現場結合市集、音樂演出、劇團表演與互動體驗，為冬日東興圳注入濃厚的節慶氣息，歡迎大家攜手來竹縣共度聖誕佳節。

▲東興圳光藝節x聖誕派對登場，歡迎大家攜手來竹縣共度聖誕佳節。

新竹縣政府文化局表示，聖誕節當日也將啟動雪花機，營造浪漫飄雪場景，邀請吾橋有水、打倒三明治、公館青少年、脆樂團及黃子軒與山平快等知名樂團接力演出，搭配街頭藝人化身聖誕老人驚喜現身，與民眾近距離互動；同時號召民眾一同參與聖誕主題DRESS CODE，使東興圳充滿在光影與歡樂的節慶氛圍。

▲文化局這次市集首次攜手知名手作品牌「好好手感微笑市集」，集結多元原創品牌與創作者，歡迎大家挑選最別緻的聖誕禮物，送給最特別的人。

文化局提到，這次市集也首次攜手知名手作品牌「好好手感微笑市集」，集結多元原創品牌與創作者，每一件商品都是獨一無二的手作藝術品，邀請民眾在星光與雪花交織的水岸之間，挑選最別緻的聖誕禮物，送給最特別的人，讓東興圳成為與民眾共享光影與溫度的節慶記憶場景。

文化局說明，本次在綿延約1.1公里的東興圳廊道，以童謠〈一閃一閃亮晶晶〉為主題，延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記憶的風景」為核心理念，藝術家以光為語言，將水域、風、植物等自然元素融入作品，讓光影以最溫柔的方式與城市共鳴。本屆八件展出作品皆以「閃爍」為共同語彙，有的像呼吸、有的似星光，讓民眾漫步東興圳畔時，能在最熟悉的景色中再次看見被遺忘的美好。

2025東興圳光藝節展期至115年1月4日，閉幕式活動預計於115年1月3日、4日登場，將帶來全新型態的戶外展演，作為年度光影的壓軸彩蛋。由藝術家張方禹攜手InTW 舞影工作室帶來的《Before the star fall｜星星劃過天空之前》，以光影藝術、當代舞蹈與自然場域交織而成，讓身體、光束與水岸空間產生流動對話。此類結合光影科技、當代舞蹈與大地共演的沉浸式演出形式，為新竹地區首次且唯一呈現，將於東興圳水岸登場，為光藝節留下一個關於星光、時間與城市記憶的深刻伏筆。