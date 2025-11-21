新竹縣某國中女師墜樓身亡！曾投訴遭霸凌

1名女老師自高處墜落，經送醫搶救仍宣告不治。（示意圖／翻攝自pexels）

新竹縣1所國中在昨（20日）上課期間發生意外，1名女老師自高處墜落，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，這名教師長期受情緒問題困擾，請假情形較多，過去也曾提出遭受霸凌的投訴。意外發生後，校方立即啟動應變程序，並配合警方與相關單位展開調查。

據《ETtoday新聞雲》報導，校方表示，事發當日上午，1名教職員在校園內意外墜落，校內人員隨即通報119，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報。校護與相關人員第一時間趕赴現場協助，救護人員到場後迅速將該名老師送醫。校方對此深感哀痛，並在接獲消息後持續關注其醫療狀況。

針對該名教師的日常狀況，校方指出，她平時有身心方面的困擾，學校也依規定提供必要支持，但仍難避免意外發生。事件後，校長立即召集危機處理小組，完成校安通報、校園巡查與初步情況蒐集，並全力配合相關單位的後續調查工作。

由於事件對校內師生造成衝擊，學校已全面啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，協助師生進行情緒安定與心理支持。後續也將視實際需求提供個別或團體輔導，強化心理諮詢與轉介流程，並協助教職員在工作及情緒上進行調整。

校方強調，待事件釐清後，將全面檢視校園安全環境與相關作業流程，研擬改善方案，並持續全力處理後續事宜，以維護校園安全與師生福祉。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

