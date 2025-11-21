新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣某國中老師昨天早上8點多、上課時間，從學校墜樓後送醫不治，由於這名老師生前曾投訴遭到職場霸凌，外界因此揣測是否與此有關，學校師、生、家長對此都感到不安。

縣府教育局、警分局初步調查表示，這名女老師近年有情緒問題，後來被投訴不當管教體罰學生且教學不力，經校方調查後認定不適任，情緒顯得更加不穩，但是否跟這起悲劇有關，警方還將深入調查。

縣府教育局表示，這起悲劇發生在昨天早上第1堂課上，並非外傳學校師生當場直擊，但事發後相關的輔導諮商人員已經進入校園，今天也將針對全校師生員工進行進一步的相關輔導。

調查人員說，不幸往生的女老師為情緒問題困擾約4年，被檢舉上課遲到且教學不力，後又發生體罰學生的狀況，所以遭到投訴，校方成立調查小組後確認屬實，所以調離原職改任行政人員，上個月死者就曾在上班期間表示情緒不佳，要求送醫，也向縣府投訴遭到職場霸凌，縣府也啟動相關的調查，剛完成女老師的個人訪談，沒想到昨天一早到校後就傳出她不幸墜落的意外，送醫後搶救到早上11點多宣告不治。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

