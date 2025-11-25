新竹縣橫山鄉普發5000元 近1.2萬人受惠

新竹縣橫山鄉公所說，為改善民眾生活條件，凡在今年8月4日以前設籍者，每人可領取生活補助金新台幣5000元，今天（25日）起開始發放，民眾需攜帶身分證等資料至指定發放站領取。此次發放受惠民眾約1萬1900人。

新竹縣橫山鄉長張志弘今天到發放站視察發放情形，上午9時許已可在多處發放站看到人潮排隊領取生活補助金，楊姓民眾接受媒體訪問說，她家裡共6個成員，此次加上普發現金1萬元以及生活補助金5000元，共有9萬元的補助，對小家庭幫助很大。

張志弘接受媒體訪問表示，民生物價攀升是重要議題，公所希望透過發放生活補助金，以減輕民眾因食材、日常用品及能源價格上漲所面臨的壓力，同時也盼能穩定市場價格。

他說，此次發放受惠民眾約1萬1900人，預算金額約6000萬元，而此次補助金皆是以往年產生的歲計勝餘款，不會排擠公共建設及社會福利。

橫山鄉公所提供資料指出，凡在今年8月4日以前設籍於橫山鄉且發放日仍設籍者，即可領取生活補助金5000元；公所即日起至11月27日於各村指定站發放，民眾可依通知單日期領取，若無法在通知時間內領取者，可從11月28日起至12月2日止於公所補領，逾期視同放棄。