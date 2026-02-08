新竹縣民申請國民年金保險補助 即日起線上也可申辦

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣國民年金保戶，因「所得未達一定標準」想申辦保費補助的，即日起上網就能申請，因為縣府社會處已經開通了「新竹縣智慧福利服務躍升平台」(https://smart-welfare.hsinchu.gov.tw/people/member/login)，申請人只要註冊會員帳號登入系統，填妥資料並上傳身分證、相關證明文件，就能獲得保費補助。

縣府社會處長陳欣怡說，年滿25歲以上到未滿65歲的民眾，只要設籍在國內又沒有勞保、軍保、公保、農保等職業保險，都是國民年金納保的對象。這些國民年金被保險人如果是經濟弱勢，只要申請審核獲確定「所得沒有達一定標準」，保費就能直接減免25%到50%，等同直接獲得保費的補助。

以前符合資格者都要臨櫃申請或郵寄申請表，即日起縣府開放前述網站平台受理，讓需要申辦的鄉親不再受公門上班與否等時空限制，24小時都能在線上申辦。

不過因為雖然新增加線上申辦的服務，仍保有之前郵寄或臨櫃申請的方式，所以陳欣怡提醒鄉親擇一辦理就好，以免因重複送件而增加審查時間。

