新竹縣民調 徐欣瑩最強 民眾黨成助力

國民黨立委徐欣瑩(右)與民眾黨立委麥玉珍(左)，一同出席活動。(徐欣瑩臉書)

2026 年首都市長選戰尚未開打，新竹縣長選情已率先升溫。根據公信力民調最新公布的《2026 新竹縣長選舉民調》結果，在藍綠白三方角力的情境下，現任立委徐欣瑩以 32.0% 的支持度穩居首位，領先民進黨鄭朝方的 30.7% 與國民黨陳見賢的 17.5% 。數據清楚顯示，徐欣瑩不僅是目前唯一具備勝選條件的人選，更是國民黨能否守住新竹縣的關鍵變數 。





本次調查於 115 年 1 月 24 日至 26 日進行，針對新竹縣 20 歲以上民眾完成 1,074 份有效樣本 。民調分析指出，在新竹縣「藍綠白」三強鼎立的結構下，徐欣瑩展現了強大的跨黨派吸票能力 。在「徐、鄭」兩人對決的情境中，徐欣瑩以 39.3% 的支持度領先鄭朝方的 33.8% ；反觀若由陳見賢出戰鄭朝方，支持度則以 33.5% 落後給鄭的 36.1%，顯示陳見賢在泛藍結構中並不具備勝選優勢 。

廣告 廣告





值得注意的是，台灣民眾黨支持者的流向已成為決定勝負的關鍵力量 。民調顯示，在民眾黨支持者中，高達 58.0% 傾向支持徐欣瑩，僅 33.1% 支持鄭朝方 。公信力民調分析，徐欣瑩成功整合非綠選票，不僅穩固泛藍基本盤，更吸引過半白營選民青睞 ；相對之下，陳見賢因難以獲得白營支持，若代表國民黨參選，極可能導致非綠分裂，最終由鄭朝方「坐收漁利」 。